Braderie de Lille : les visiteurs se bousculent pour profiter des bonnes affaires... et des moules frites

Décalée pour cause de Jeux olympiques, la braderie de Lille ouvre enfin ses portes au public. Et à l'heure du repas, ce fameux met reste un incontournable : près d'un million de moules frites vont être consommées pendant ces deux jours de braderie. Sur la place Rihour, les gens sont autour de longues tablées devant les restaurants. Les odeurs se mélangent, tandis que le bruit des moules tombant sur le grand tas, au centre de la place, résonne en arrière-plan.

Les bradeurs font leur pose et comptent bien en profiter. "On a pris des moules maroilles, typique du nord de la France. Elles sont fraîches, elles sont gouteuses, moelleuses... On sent que ça vient juste d'être préparé. Et il ne lésine pas sur le maroilles, donc on en a pour son argent", se réjouit une visiteuse au micro d'Europe 1.

"Le tas est prêt à accueillir les coquilles de moules"

Il faut compter un peu moins de 20 euros pour ce plat typique. Et face à l'influence, les serveurs courent dans tous les sens. "On est tous au taquet, tous à fond", explique Raphaël Jeannard, patron de La Chicorée. "Il va faire beau, Tant mieux. On a eu un peu peur pour le temps, mais je pense qu'on va faire une belle braderie. D'autant qu'ici à La Chicorée, on est à neuf tonnes de moules commandées. Et le tas est prêt à accueillir les coquilles de moules", plaisante-t-il.

Des coquilles de moules qui seront ensuite recyclées et qui serviront à la fabrication de bancs. Les années précédentes, les coquilles servaient à faire des dalles de carrelage. Au total, pour cette édition 2024, près de deux millions de visiteurs sont attendus dans les rues de Lille.