«On peut faire 300-400 euros sur les deux jours» : les brocanteurs se préparent à la grande braderie de Lille

Depuis quelques jours, la cave de Denis s'est transformée en véritable caverne d'Ali Baba. Samedi, dès 8h, il fera partie des brocanteurs qui exposeront à la grande braderie de Lille. Deux millions de visiteurs sont attendus pour cet évènement que certains préparent depuis longtemps.

"Ce que vous voyez à vendre, ce sont les coussins, des abat-jours, tout un tas de bibelots qui viennent de la grand-mère d'une de mes filles", énumère Denis. Dans la pièce d'à côté, nous voici au milieu d'un vestiaire tendance vintage. "Ce sont les vêtements de la famille. On est assez conservateur parce qu'on a l'habitude de faire la braderie et, du coup, on stocke chaque année et puis on essaie de vendre un maximum". Et de préciser qu'il était toujours possible de négocier : "C'est le principe même d'une braderie".

"Ça nous paye les moules frites du soir entre amis"

Cela fait désormais 15 ans que Denis déballe devant chez lui un joyeux bric-à-brac, avec parfois la satisfaction de faire des heureux. "L'année dernière, j'ai vendu une tondeuse 30 euros. J'ai sauvé quelqu'un qui avait grillé la tondeuse de sa voisine, donc il a fait une bonne affaire".

Denis le concède, la braderie de Lille débarrasse, mais ne rapporte pas "des sommes énormes". "Mais on peut arriver à faire 300 ou 400 euros sur les deux jours, ça nous paye les moules frites du soir entre amis". Et les objets qui ne seront pas vendus ce week-end seront gardés précieusement dans la cave dans l'espoir qu'ils trouvent preneurs l'an prochain.