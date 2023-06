«C'est utile mais ça reste jeune» : que pensent les jeunes de l'abaissement du permis de conduire à 17 ans ?

À partir de janvier 2024, les jeunes pourront passer le permis de conduire à partir de 17 ans et conduire à partir de 17 ans, au lieu de 18 ans. Cette mesure sera "un vrai plus" notamment pour les jeunes en apprentissage, a souligné Élisabeth Borne mardi.

"C'est quand même très utile"

"C'est quand même très utile d'avoir son permis pour faire plein de choses. Je pense notamment à ceux qui habitent à la campagne, qui ont besoin de faire des grandes distances. C'est toujours un peu embêtant quand on doit attendre 18 ans alors qu'il y en a qui travaillent déjà à cet âge-là. Mais en même temps, ça reste jeune", affirme cette jeune femme au micro d'Europe 1.

"Je ne vois pas trop l'intérêt"

Actuellement, un jeune en conduite accompagnée peut déjà passer le permis B à 17 ans, mais n'a le droit de prendre le volant par lui-même que le jour de ses 18 ans. Ce seuil sera donc abaissé d'un an. Mais cette mesure ne réjouit pas forcément tous les concernés. "En milieu urbain, je ne vois pas trop l'intérêt. Ce n'est pas une nécessité quand on habite à Paris, il y a assez de boulot, c'est assez proche, il y a assez de transports en commun", lance ce jeune.

"J'ai l'impression que ce n'est pas un très grand changement, à part l'âge légal, qu'est-ce qui change ? L'examen n'est pas non plus facile pour tout le monde, plein de gens le passent une deuxième fois, les critères ne vont pas forcément baisser", poursuit une autre jeune femme.

"Ça permet aux jeunes d'être plus matures"

Aux États-Unis, les adolescents peuvent passer leur permis dès l'âge de 16 ans, comme l'explique cette lycéenne qui voit ses amis obtenir le précieux sésame. "Franchement, ça permet aux jeunes d'être plus matures et d'entrer dans la vie active plus tôt", indique-t-elle.

Le gouvernement va aussi "renforcer les attestations de sécurité routière pour en faire des sortes de pré-codes" plus exigeants qu'aujourd'hui. Le code de la route sera lui amélioré dès juillet pour en clarifier le contenu mais sans revoir son niveau d'exigence, selon Matignon.