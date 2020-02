"C'est une chance d'avoir ça près de la maison" : à Montaigu, on mange étoilé à peu de frais

REPORTAGE

"24 euros, c'est inespéré". Charlotte n'en revient toujours pas. Pour cette somme, elle vient de déjeuner un menu étoilé : encornet sauté à l'huile d'olive, risotto à l'ail doux, porcelet à la moutarde de crémone, cerfeuil tubéreux et carotte, et, pour finir, la déclinaison de desserts du pâtissier avec un café. Le restaurant La Robe, basé à Montaigu, en Vendée, est l'une des cent enseignes étoilées les moins chères de France, qui sont à retrouver sur notre carte interactive. La technique, mais aussi les associations de goûts audacieuses et la qualité de service y sont proposées, au prix d'un bistro d'une grande ville.

"C'est pas le menu ouvrier, mais c'est pas mal"

"Magnifique le porcelet, c'est super bon ! C'est un bon souvenir !", poursuit Charlotte. Même émerveillement pour Xavier, qui n'a pas l'habitude de fréquenter les restaurants primés du Guide Michelin. "Ce n'est pas une question de goût, mais de moyens", explique-t-il. Mais aujourd'hui, il peut se permettre de manger étoilé. "C'est pas le menu ouvrier, mais c'est pas mal. C'est une chance d'avoir ça à côté de la maison !"

Derrière ces plats et ces prix bas, on retrouve Xavier Giraudet, le chef du restaurant La Robe. Pour rester accessible, il a banni le foie-gras et les coquilles Saint-Jacques de son menu déjeuner. "J'ai mis du risotto avec de l'encornet, qui est à huit euros le kilo à peu près. Ensuite, le porcelet reste une viande pas très noble, mais c'est suffisant pour voir un peu comment les cuissons sont réalisées", explique le chef étoilé.

La Robe n'est pas le seul restaurant étoilé qui propose une formule à moindre frais. Voici la liste des 100 restaurants étoilés les moins chers de France :