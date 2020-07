"C’est super long" : l’interminable attente des petites communes pour se raccorder à la fibre

REPORTAGE

Les engagements du gouvernement pour le déploiement de la fibre optique sont-ils tenables ? En 2025, la fibre doit être généralisée sur l’ensemble du territoire. Pour les villes moyennes, les opérateurs Orange et SFR ont promis de les raccorder d’ici la fin de l’année. Mais ces objectifs sont encore loin d’être tenus. De nombreuses zones ont encore du mal à se moderniser, notamment dans les petites communes. Exemple à Boos, en Seine-Maritime.

"Quand on se met deux ordinateurs en même temps, franchement ça rame comme pas possible. La télé, c’est la même chose", peste ainsi Nathalie. Cette habitante essaye d’obtenir la fibre depuis plus d’un an ! Son allée est jonchée de câbles et de gaines coupés qui ressortent du sol. Mais pour que tout fonctionne, la fibre doit passer de la route à son logement. Or, sa maison a été construite il y a plus de 20 ans et les installations ne sont plus adaptées.

Les techniciens sont ainsi déjà venus trois fois, en vain. "Il y a encore un souci de gaine qui était bouchée", se désole Nathalie. "On a toujours des travaux à notre charge qui sont à faire, avec une petite tranchée pour faire passer la gaine. Mon mari était presque prêt à creuser. C’est super long quoi", soupire-t-elle.

"On s'est dit 'ça vaut pas le coup'"

Nathalie n’est pas seule dans son cas. Dans une maison de la même époque, la punition est la même pour ses voisins englués dans les travaux. Alors quelques mètres plus loin Anaëlle et sa famille ont pris une autre décision, autrement plus radicale : ils ont tout simplement refusé la fibre. "C’est les démarches qui nous ont empêchés parce qu’on s’est dit ‘ça vaut pas le coup’. Du coup, on a amplifié le Wifi parce que notre maison est assez grande", témoigne la jeune femme.

Une solution de fortune donc, en attendant des moyens techniques et financiers pour moderniser ces infrastructures. Un casse-tête pour les habitants mais aussi pour les opérateurs, comme Orange ou SFR, qui reconnaissent un retard dans leurs engagements, retard aggravé par le coronavirus.