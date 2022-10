«C'est quand même anormal » : à Marseille, les températures estivales inquiètent

REPORTAGE

Une vague de chaleur exceptionnelle touche le pays depuis plusieurs jours. Si certains experts du climat sont très inquiets, les vacanciers du mois d'octobre sont ravis. À Marseille, les températures frôlent les 25 degrés. Nagui et ses deux filles découvrent Marseille pour les vacances. Ils sont habillés de tee-shirt manches courtes et arborent leur plus grand sourire. Pour eux, ces températures estivales ne pouvaient pas mieux tomber. "C'est parfait, c'est agréable, c'est chouette !", sourit Nagui au micro d'Europe 1.

Des températures exceptionnelles

Françoise travaille à Marseille. Elle profite de la douceur pendant la pause déjeuner, mais cette température l'inquiète. "Je pense que c'est très agréable pour ceux qui sont en vacances. En revanche, c'est un peu plus inquiétant pour la situation climatique. À Marseille, on est habitué à des températures clémentes mais pour une fin octobre 25 degrés, c'est quand même anormal", explique-t-elle. Même les habitués comme Gérard ressentent bien le changement : "Je suis Marseillais, on connaît ces températures toute l'année mais là c'est exceptionnel. Apparemment, cela fait 50 ans que nous n'avons pas eu une telle chaleur au mois d'octobre".

Les touristes profitent et les terrasses se remplissent. Néanmoins, même pour la Provence, ces températures sont au-dessus des normales de saison.