«C’est ludique pour les enfants» : dans la Marne, les habitants coupent leur propre sapin

Dans ce village de la Marne, le centre des espaces naturels propose aux habitants du coin de venir couper un, voire plusieurs pins, gratuitement, pour le rapporter chez eux. Armés de scies, une trentaine de personnes se sont aventurés, ce mercredi, dans cette réserve protégée, où la cueillette et la coupe sont habituellement interdites, afin de trouver leur arbre de Noël.

"C'est les enfants qui choisissent"

Trois bénévoles de l’office des forêts et du centre des espaces naturels encadrent la démarche. "Tous les pins peuvent être coupés, ils prennent celui qu’ils veulent" explique Mélanie Braillon-Vuille, responsable du Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne (CENCA). "C’est un peu moins touffu qu’un vrai sapin mais ça sent meilleur".

"C’est hyper ludique pour les enfants" se réjouit Élodie, venue avec ses deux enfants choisir un pin. "Et puis c’est bien mieux que d’acheter un sapin coupé en magasin. Là c’est les enfants qui le choisissent, le coupent, qui vont le décorer… c’est génial !" Beaucoup, comme elle, sont venus en famille ou en couple, pour scier leur arbre. Après quelques tours du terrain, Franck et son fils, se décident sur un grand pin très touffu.

Un geste écologique

"Il fait pile la bonne taille pour notre salon !" s’amuse Franck, "c’est gratuit et c’est un super moment avec mon fils, on adore". En plus d’être très convivial, cette opération a aussi un impact écologique pour la réserve qui a besoin d’être régulièrement déboisé, pour que certaines espèces aient accès à la lumière dont elles ont besoin pour se développer.

"Nous devons à tout prix préserver des clairières dans cet espace", explique Mélanie. "Ce sont les habitants qui nous aident à préserver la zone, et ils redécouvrent leur territoire aussi". De plus, une fois la saison des fêtes passée, les arbres sont récupérés par la commune pour être broyés et utilisés comme engrais pour les plantes de la commune.