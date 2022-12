«C’est insupportable» : des centaines de Franciliens privés de chauffage depuis 3 semaines

Des températures négatives et les premiers flocons. La France connaît son premier épisode de froid ces derniers jours, pour le plus grand malheur de certains Français. Dans les Hauts-de-Seine, près d'un millier de foyers censés être chauffés au gaz, ne peuvent pas le faire à la suite de la grève des salariés de GRDF, qui dure depuis trois semaines.

Aimée Marjorie habite dans un immeuble du 18e arrondissement de Paris, où les travaux de raccordement au gaz ont été totalement interrompus, le 8 novembre dernier. "Au début ça allait, mais avec les températures négatives dehors, c’est insupportable", raconte la sexagénaire, "il fait entre 10 et 12°C à l’intérieur, le matin !"

10°C à l’intérieur

Même vêtue de plusieurs pulls et d’écharpes, Aimée Marjorie frissonne. Elle a renoncé à occuper deux pièces de son appartement, car il y fait trop froid. "Je ne reste que dans mon salon la journée, quand je suis dans la cuisine j’ouvre le four pour réchauffer la pièce et le soir je mets des bouillottes dans mon lit" énumère-t-elle avec un soupir.

Elle a également installé des chauffages d’appoint un peu partout dans son appartement, dans l’espoir de gagner quelques degrés. "Mais j’ai peur que ça me coûte très cher en électricité" confie-t-elle. "Surtout en ce moment."

"On ne sait pas quand ça va se terminer"

GRDF a livré aux habitants 29 chauffages d’appoint supplémentaires mais pour l’heure aucune solution pérenne n’a été proposée. Jean-Yves habite un étage au-dessus et ne sait plus quoi faire pour débloquer la situation. "On les appelles tous les jours, on leur envoie des mails, mais il ne se passe rien !" s’agace-t-il. "On nous répond juste qu’ils ne peuvent rien faire et qu’ils ne savent pas jusqu’à quand ça va durer."

De plus, des enfants et des personnes âgées habitent l’immeuble et s’inquiètent de l’impact de la température sur leur santé. "C’est inquiétant et c’est vraiment impensable de laisser les gens dans le froid en plein hiver. On n'en peut plus d’attendre" résume Aimée Marjorie.