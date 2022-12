Chutes de neige à Lyon : des perturbations sur les routes toute la matinée

Après une matinée en pagaille, la neige a cessé de tomber sur Lyon. Mais les cinq centimètres de neige enregistrés à Lyon ont sacrément compliqué la vie des Lyonnais. Ceux qui devaient prendre la voiture ont été confrontés aux bouchons, malgré les quarante saleuses qui ont circulé cette nuit dans toute la Métropole. Ceux qui voulaient prendre le bus ont également été bien embêtés : car aucun bus n'a pu sortir ce matin des dépôts de 5 heures jusqu'à 9 heures, rendant les usagers particulièrement agacés.

Retour à la normale à la mi-journée

"Je viens de découvrir qu'il n'y a pas de bus donc je ne sais pas comment je vais aller à Saint-Fons. Il n'y a pas de train non plus. J'ai pas de solution, c'est à quarante minutes à pied. Je trouve ça un peu regrettable qu'il n'y ait pas un seul bus car il n'y a pas deux mètres de neige non plus. On a pas le choix, on va faire avec", s'agace Joëlle. Le trafic des TER a également été compliqué ce matin. L'autoroute A7 à hauteur de Valence dans la Drôme a aussi été coupée ce matin. Mais le trafic a désormais repris. Malgré tout, il y avait quand même des gens heureux ce matin à Lyon avec toute cette neige.

Et de quoi s'amuser

"C'est joli de voir Lyon sous la neige. Il y en a un qui ne s'est jamais levé aussi vite ce matin quand il a aperçu les flocons", raconte Alexis en montrant son fils Adrien, 7 ans, sur le chemin de l'école. "C'est très chouette. Avec la neige, on peut faire des boules, on joue à les lancer, des fois sur papa mais aussi sur les murs", renchérit son enfant. Il fallait donc vraiment en profiter ce matin pour s'amuser parce que la neige est déjà en train de fondre, parfois remplacé par des pluies verglaçantes. La prudence reste de mise.