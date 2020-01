La colère des touristes après le blocage du Louvre : "On est 500 à faire la queue, c'est inadmissible"

REPORTAGE

L'action a provoqué la colère de nombreux amateurs d'art, déçus. Vendredi, dans la matinée, plus d'une centaine de manifestants ont bloqué l'entrée de la pyramide du Louvre pour protester contre la réforme des retraites, à l'appel de l'intersyndicale. Et si les grévistes scandaient "les touristes avec nous", derrière les barrières de sécurité, le soutien était faible dans les rangs des visiteurs. "Ils sont 20, et nous on est 500 à faire la queue, c'est inadmissible. Je perds 40 euros pour ma tante et moi ", s'indigne une touriste au micro d'Europe 1, réclamant que "la police enlève ces gens d'ici".

Les billets seront remboursés

"Ça nous dérange beaucoup", abonde un autre visiteur venu d'Alsace, faisant part de son "ras-le-bol" face à "des images pas très sympas pour tous ces touristes qui viennent découvrir la France". Du côté de l'intersyndicale Culture, on justifie cette action, qui a abouti à la fermeture du musée, par "des conditions des agents du musée qui se dégradent de jour en jour notamment sous les pertes d'effectifs, la précarité et le désengagement de l'Etat".

"Il y avait une volonté de notre part de se rassembler autour de cette pyramide et de manifester notre mécontentement", explique à Europe 1 l'un des grévistes, qui rappelle que, conformément à l'engagement de la direction du Louvre, les billets des visiteurs seront remboursés". "Ils auront tout à loisir de revenir visiter le musée", conclut-il.