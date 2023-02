«C'est devenu plus qu'un hobby» : l'inattendue love story de Julien avec la Peugeot 205

Cette année, on célèbre l'anniversaire de la célèbre Peugeot 205. La voiture a été fabriquée à plus de 5 millions d'exemplaires de 1983 à 1998, ce qui a fait d'elle la Peugeot la plus produite jusqu'à ce que la 206 la dépasse. Et pour fêter les 40 ans du véhicule, une exposition consacrée à la 205 au Musée de L'Aventure Peugeot ouvre ce jeudi à Sochaux. On y découvre des modèles très rares, voire inédits. "Une 205 GTI qui monte dans les tours, ça fait toujours son petit effet", lance à Europe 1 Julien Mick, membre du Club 205, l'association de fans la plus populaire en France.

"J'achetais trois ou quatre Peugeot 205 par mois"

Tous ont une histoire avec cette voiture : l'homme de 37 ans est tombé amoureux de ce modèle un peu par hasard, à 18 ans. "Je n'avais pas d'argent. J'étais obligé d'acheter une petite voiture pas chère, j'ai trouvé une 205 et il se trouve que j'ai acheté un véhicule qui était en très bon état. Du coup, j'ai commencé à sortir des outils. Je ne connaissais rien du tout et puis j'ai commencé à accumuler des véhicules à démonter chez mes parents. J'ai dû avoir 300-350 Peugeot 205. Au fil du temps, j'ai arrêté de compter parce qu'à un moment, j'en achetais trois ou quatre par mois. C'était devenu n'importe quoi."

Cette passion a tout simplement changé sa vie. "C'est devenu plus qu'un hobby : j'ai décidé d'en faire mon travail. On recherche pour nos clients des 205 dans toute l'Europe. On fait essentiellement de la revente." Un business qui pourrait bien devenir très intéressant : la 205 est la voiture ancienne la plus vendue en 2022. Les prix ne cessent d'augmenter depuis cinq ou six ans : certains modèles sont même vendus entre 20.000 euros et 30.000 euros.