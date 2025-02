Au ralenti en 2024, les résultats de Stellantis en chute libre

Après des années de profits records, Stellantis a vu son bénéfice net chuter de 70% sur l'année 2024, lors de laquelle son directeur général Carlos Tavares a démissionné. Le groupe reste flou sur ses prévisions mais espère un rebond d'ici le deuxième semestre 2025.

Le constructeur automobile Stellantis a tenté de redresser la barre en 2024 en taillant dans sa production et ses tarifs, pour des premiers résultats attendus fin 2025. La maison-mère de Peugeot, Fiat et Chrysler a publié mercredi un bénéfice net en forte baisse sur l'année 2024, à 5,5 milliards d'euros (-70% sur un an).

Des difficultés en Amérique du Nord

Après des années de profits records, Stellantis traverse une passe difficile et a pioché 6 milliards d'euros dans sa trésorerie pendant l'année. Le groupe s'est notamment attaqué au deuxième semestre à ses difficultés en Amérique du Nord, où ses voitures s'amoncelaient sur les parkings des concessionnaires.

Pour remédier à ce problème de stocks trop élevés sur ce marché-clé, il a multiplié les offres promotionnelles, en baissant les tarifs de certaines Jeep, et mis des usines en pause. Globalement, les quinze marques du groupe ont vu leurs livraisons de voitures baisser de 12% au cours de l'année 2024, plombées par un recul de 25% en Amérique du Nord.

En Europe, le chiffre d'affaires baisse de 11% à 59 milliards d'euros, avec une fin d'année marquée par des problèmes de fiabilité qui ont notamment retardé le lancement de la nouvelle Citroën C3.

Un rebond prévu au deuxième semestre

Stellantis a par ailleurs provisionné 768 millions d'euros supplémentaires pour ses rappels liés aux dangereux airbags Takata, qui concernent des centaines de milliers de Citroën en Europe. Le directeur général du groupe Carlos Tavares a fait les frais de ces difficultés fin 2024 et le conseil d'administration de Stellantis doit annoncer le nom de son remplaçant au premier semestre.

Le groupe prévoit de rebondir en 2025 avec sa nouvelle direction et le lancement de modèles ambitieux en entrée de gamme, comme la Citroën C3 Aircross et la Fiat Grande Panda. Mais le groupe reste flou dans ses prévisions, annonçant "une croissance positive du chiffre d'affaires avec une marge opérationnelle courante à -un chiffre-", et un vrai rétablissement à partir du second semestre.

L'équipe de direction intérimaire a déjà entrepris de solder l'ère Tavares, réputé pour sa dureté, en annonçant une "collaboration accrue" avec les concessionnaires.