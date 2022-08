«C’est catastrophique» : la SPA désespérée face au nombre record d’abandons d’animaux

REPORTAGE

Depuis le début de l'été, plus de 12.000 animaux abandonnés ont été recueillis dans les structures de la SPA. C'est 1.400 de plus que l'année dernière à la même date. "Le drame est là alors que l’été est loin d’être terminé !", avertit l’association de protection des animaux sur Twitter.

"C'est démoralisant"

Il n'y a plus un seul box de disponible dans ce chenil. 70 chiens sont répartis dans ces longues allées bordées de clôtures. Aurélie est chef d'équipe du refuge d'Orgeval. "C'est catastrophique", témoigne-t-elle au micro d'Europe 1. "On a très peu d'adoptions parce que les gens sont partis en vacances. Malheureusement, les demandes d'abandon ne cessent pas. On n'arrive plus à prendre en charge et c'es très compliqué pour nous, moralement, et pour les animaux aussi". Des demandes d'abandon qui se multiplient en cette période estivale. Que ce soit pour des chiens ou des chats. Chaque jour, il y en a près d'une dizaine.

"La grande majorité des abandons proviennent de personnes qui ne sont clairement pas responsables", souligne Aurélie. "Que fais-je de mon animal au moment ou je pars en vacances ? Et ça, les gens n'y pensent pas. Il ne pensent pas aux frais que ça peut engager, s'ils peuvent le faire garder ou comment l'emmener avec eux. Voilà, c'est démoralisant".

Des refuges saturés

Et face à la saturation du refuge, il faut maintenant s'inscrire sur liste d'attente pour déposer son animal de compagnie. Certains propriétaires ne veulent pas l'entendre. "C'est dur de retrouver les animaux devant notre portail, dans des boîtes de transport ou sacs de transport. Il y aussi des chiens accrochés au portail. Si on ne prend pas les demandes d'abandon, c'est uniquement parce qu'on n'a pas de place", témoigne Valérie, agent animalier. L'abandon d'un animal est puni de trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende.