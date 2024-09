«C'est catastrophique» : 1.500 habitants et bientôt plus un seul médecin à Bucquoy, près d'Arras

Médecins à la retraite, patients angoissés. Dans le Pas-de-Calais, près d’Arras, Bucquoy, village de 1.500 habitants, n'aura bientôt plus de médecin généraliste en exercice. Les trois docteurs, actuellement en activité, prendront leur retraite le 31 octobre.

"La santé va en prendre un coup"

Odile et Rebecca sortent du cabinet médical, dépitées après l’annonce du départ à la retraite des trois médecins généralistes. "C'est catastrophique. On peut être malade à tout moment, on va se retrouver aux urgences, à attendre des heures... La santé va en prendre un coup... Nous, les villageois, on aime bien avoir nos propres médecins de famille et aujourd’hui, qu'en est-il ? Il n'y a plus rien, nos villageois ont peur", témoignent-elles au micro d'Europe 1.

3.000 à 5.000 patients sans médecin traitant

Conséquence : 3.000 à 5.000 patients sont sur le carreau, contraints de se déplacer pour trouver un généraliste, comme l’explique la maire de Bucquoy, Anne-Marie Barbier, qui montre une carte des environs. "Le plus proche cabinet, ça sera sur Bapaume qui est à 13-14 km, ils seront obligés de prendre la voiture", regrette-t-elle.

Des dispositifs pour attirer des professionnels de santé existent mais n'attirent pas. "Pendant deux ans, on propose aux médecins de venir s’installer et de ne pas payer de loyer mais cela n'a pas fait venir les médecins à Bucquoy", indique la maire. Seule solution pour les patients : la cabine de téléconsultation dans la pharmacie. D’autres font leur stock d’ordonnances renouvelables avant le départ des trois médecins.