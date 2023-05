Déserts médicaux : ces communes qui choisissent de salarier des médecins

Comment régler le problème des déserts médicaux en France ? Comment contrer la pénurie de personnel soignant ? Autant de questions sur lesquelles le ministre de la Santé François Braun va devoir apporter des réponses. Il présente ce mercredi les conclusions du Conseil national de la refondation de la Santé et doit proposer des solutions qui ont fait leurs preuves sur le terrain. Parmi elles, celles des communes qui embauchent directement des médecins libéraux. Exemple à Batz-sur-Mer, en Loire-Atlantique.

"Sans ça, je ne me serais jamais installée en libéral." Lucie Ferrari exerce dans le centre municipal de santé de Batz-sur-Mer. Ici, la jeune médecin est salariée directement par la commune. Elle y gagne en confort et les patients également. "Ça évite l'investissement immobilier et l'investissement de matériel. Le médecin est salarié donc il n'a pas de travail administratif" explique-t-elle.

"Les patients ne sont pas les patients d'un médecin, ils sont les patients du centre. C'est quand même hyper sécurisant. Vous savez que vous avez une patientèle qui n'est pas laissée à l'abandon quand vous êtes chez vous", poursuit-elle au micro d'Europe 1.

Ouverte il y a un an et demi, la structure fonctionne avec trois généralistes et deux secrétaires, tous payés par la Ville. La commune encaisse le remboursement des consultations pour assurer le financement. Un système qui, finalement, ne coûte presque rien et comble un vrai désert médical dans ce bassin de 4.500 habitants où il ne restait plus qu'un seul praticien en activité.

"Le docteur Ferrari, comme les autres confrères, a vu des patients qui n'avaient pas vu de médecin depuis quatre ou cinq ans. Au niveau budget, la restauration scolaire coûte plus cher à la commune que le centre municipal de santé", assure la maire Marie-Catherine Lehuédé. À ce jour, 2.346 habitants ont déclaré le centre comme médecin traitant.