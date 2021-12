Cellulite : les meilleures astuces pour dire adieu à la peau d'orange

DÉCRYPTAGE

Vous ne supportez plus votre cellulite ? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seule ! 90% des femmes sont en effet concernées par ce "problème" de peau d'orange. Naturelle et génétique, la cellulite est souvent considérée comme disgracieuse voire même douloureuse pour certaines femmes . Invitée dans Bienfait pour vous sur Europe 1, la dermatologue Marie Joudan livre ses meilleures astuces pour gommer efficacement et durablement la cellulite.

Boire de l'eau citronnée

Le citron est un allié "incroyable" pour lutter contre la peau d'orange. Pour profiter de ses bienfaits, mélangez son jus avec de l'eau fraîche et laissez infuser avec des rondelles de citron dans votre carafe. Vous pouvez boire ce mélange tout au long de la journée ou le matin à jeun, pour encore plus d'efficacité.

Utiliser une crème minceur anti-cellulite

S'il n'existe malheureusement aucune crème miracle contre la cellulite, appliquer régulièrement de la crème minceur anti-cellulite peut la rendre moins visible. On y trouve des principes actifs qui vont avoir une action sur les cellules graisseuses. Les deux principales molécules efficaces contre la cellulite sont la caféine et le lierre. Dans une crème, elles aident les cellules graisseuses à se vider mais ne les enlèvent pas.

Manger moins gras et moins sucré

Il n'y a pas de secret : manger équilibré permet de perdre du poids et d'avoir un corps plus ferme. Le sucre blanc fournit des "calories vides" sans aucun nutriment et contribue à l’apparition de la cellulite.

S'asperger d'eau froide après la douche

On termine sa douche avec un jet d'eau glacée, diurétique, pour donner un coup de fouet à la circulation sanguine. L'eau chaude favorise au contraire le ramollissement des tissus, empêche une bonne circulation sanguine et stimule le stockage des graisses.

Essayer la radiofréquence

La radiofréquence est un courant électrique qui va être converti en chaleur, dans la peau et de manière superficielle. Elle arrive à pénétrer un peu plus profondément dans l'épiderme, jusqu'au grain. Mais elle a surtout pour intérêt de retendre la peau. Cela peut être une combine sur le plan esthétique pour moins avoir l'aspect de peau gondolée.

Porter un leggings anti-cellulite

On peut aussi porter un legging anti-cellulite, mais aussi des bas de contention ou des shorties avec des électrodes. Petit bémol : l'aspect cellulite diminue, mais c'est totalement suspensif. Si on arrête faire cela, la cellulite revient rapidement.