Faut-il s'inquiéter de la cellulite et des vergetures qui apparaissent à l'adolescence ?

L'apparition de cellulite, aussi appelée "peau d'orange", et des vergetures qui lui sont généralement associées, est parfois considérée à tort comme un phénomène lié au vieillissement et au relâchement des tissus. En vérité, l'âge auquel peuvent se former ces poches de graisses, qui viennent se loger sous l'épiderme et en modifier l'apparence, varie énormément d'une personne à l'autre. Surtout, de nombreux phénomènes influent sur la formation de la cellulite. Et notamment les mouvements hormonaux, comme l'a expliqué mercredi le docteur Marie Jourdan, dermatologue et membre de la Société française de dermatologie, à une jeune auditrice d'Europe 1, inquiète de voir ainsi son apparence changer.

La question de Claire, 18 ans :

"Je sais que ma question semble un peu futile, mais je commence à avoir de la cellulite et des vergetures, ce qui m'inquiète un peu à mon âge. Est-ce normal ? Faut-il consulter ?"

La réponse du docteur Marie Jourdan :

"La cellulite et les vergetures sont deux particularités très sensibles aux mouvements hormonaux. Il faut savoir que la cellulite concerne 90% des femmes. Quant aux vergetures, elles ne sont pas uniquement liées à un phénomène mécanique de prise de poids et d'étirement de la peau. Elles sont également le fait d'un afflux d'hormones féminines dans la peau. L'adolescence est justement une période de mouvements hormonaux, que l'on retrouvera d'ailleurs à d'autres moments de l'existence, par exemple lors d'une grossesse, d'un changement de pilule ou pendant la ménopause.

Peut-on stopper l'apparition de la cellulite et des vergetures ?

Sur le plan esthétique, pour lutter contre cette cellulite qui peut sembler disgracieuse, il est recommandé de pratiquer régulièrement du sport et de manger sainement. Si les vergetures s'accumulent très rapidement, peu de temps après leur apparition, et restent longtemps inflammatoires - c'est-à-dire rougeâtres -, il est possible de limiter leur progression avec du laser vasculaire."