Causes et traitements : tout ce qu'il faut savoir sur la cellulite

INTERVIEW

Petites, grandes, minces ou en surpoids, toutes les femmes qui ne sont pas photoshoppées sur des publicités ont de la cellulite. Mais certaines le vivent mal et préfèreraient s'en débarrasser. S'il est illusoire de vouloir la faire disparaître, il est possible de l'atténuer moyennant beaucoup de temps (et d'argent). Dans l'émission Bienfait pour vous sur Europe 1, la dermatologue Marie Jourdan a détaillé les causes du phénomène et les traitements existants.

La spécialiste insiste d'abord sur le fait que la cellulite est "quelque chose de naturel qui concerne toutes les femmes". De fait, l'apparition de cette graisse sous-cutanée "est régie par les hormones, notamment les œstrogènes". Et elle a au départ une utilité biologique : permettre à la femme d'avoir des réserves en cas de grossesse ou d'allaitement. À l'inverse, seuls 2% des hommes en ont. "L'organisation de cette graisse en grappe de raisin fait qu'on perçoit des capitons, des creux et des bosses, à la surface de la peau", explique Marie Jourdan.

La cellulite n'a rien à voir avec le surpoids

On retrouve la cellulite principalement sur les hanches, les fesses et le haut des cuisses. Et elle n'a rien à voir avec le surpoids, car même les femmes minces en ont. Il existe d'ailleurs "plusieurs sortes de cellulite", rappelle la spécialiste, celle plus graisseuse et celle plus aqueuse, liée à la rétention d'eau. "Plusieurs facteurs font que ça se voit plus ou moins mais toutes les femmes en ont."

Si certaines femmes peuvent être gênées par leur cellulite et espérer s'en débarrasser, il est illusoire de vouloir la faire disparaître. En revanche, il est possible de l'atténuer. Avec des crèmes, par exemple. "Il y a des principes actifs qui fonctionnent, comme la caféine et le lierre", détaille Marie Jourdan. "Mais c'est un effet purge, c'est-à-dire que les crèmes vont aider les cellules graisseuses à se purger sans les faire disparaître."

Tout ce qui permet de lutter contre la rétention d'eau, comme les chaussettes de contention, les drainages lymphatiques et les massages, va également diminuer l'aspect cellulitique. Une douche froide permet aussi de drainer et raffermir la peau, comme le ferait un palper-rouler.

Trois machines pour atténuer l'aspect cellulitique

Trois techniques plus poussées sont envisageables. D'abord, la Cell Fina, qui permet "d'enlever l'aspect gondolé" de la peau. C'est une intervention "pseudo-chirurgicale", explique la dermatologue. "Une ventouse va aspirer les endroits touchés, une aiguille va pénétrer sous la peau et couper le creux, ce qui tire le capiton dans le fond de la peau." C'est bien évidemment à faire chez un professionnel et cela "coûte un bras… ou une fesse", ironise-t-elle. Il faut compter 3.000 à 3.500 euros pour une intervention. Avantage : "C'est très durable, voire permanent. Et ce n'est pas si douloureux", selon Marie Jourdan.

Deuxième technique, celle de la radio fréquence. Il existe plusieurs types de machines qui "vont chauffer la peau et la retendre". Il faut là compter 250 à 300 euros par session selon les zones visées, et il faut faire environ six sessions étalées dans le temps pour observer un résultat.

Enfin la micro-onde fonctionne sur le même principe de chauffage et "a l'intérêt d'être moins absorbée par la peau et plus par la graisse", explique la dermatologue. "En chauffant les cellules graisseuses, on ne fait pas que les vider, on va en détruire une partie. Cela va retendre la peau et on a de bons résultats." Pour cela, il vous en coûtera entre 300 et 500 euros par séance, là encore selon les zones ciblées, à raison d'environ quatre séances.

Mais Marie Jourdan prévient, "ça n'a aucun sens d'aller faire des machines" sans prendre soin de soi par ailleurs. Une alimentation équilibrée et une activité physique régulière sont autant de garanties d'obtenir des résultats en profondeur.