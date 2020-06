Cellulite : quelles sont les méthodes les plus efficaces (et les autres) ?

DÉCRYPTAGE

Comment venir à bout de la cellulite ? Alors que ce phénomène touche près de 90% des femmes, notamment sur des zones précises comme les cuisses, les fesses ou encore le ventre, plusieurs moyens existent pour s'en débarrasser. Invitée mercredi de Sans rendez-vous, sur Europe 1, le Dr Marie Jourdan, dermatologue, a livré quelques conseils pour diminuer le fameux effet peau d'orange.

Faire du sport

Avoir une activité sportive régulière peut être un bon moyen pour éliminer la cellulite, confirme Marie Jourdan. "La prise de poids, l'augmentation de la quantité de graisse, va augmenter le risque de cellulite. Et si on tonifie les muscles, on la verra moins", explique-t-elle.

Prendre des douches froides

"Tout ce qui va améliorer le retour veineux" peut être utile contre la cellulite, assure l'invitée d'Europe 1. Ainsi, "si tous les jours, on finit sa douche avec un jet d'eau froide, on sait que ça tonifie et diminue un peu l'aspect cellulitique". En revanche, précise-t-elle, cette solution "n'est pas pérenne", et il faut le faire "tous les jours".

Les massages

La technique du "palper-rouler" pratiquée par certaines esthéticiennes est aussi efficace. Ce massage peut être "fait de manière manuelle ou à l'aide de machines qui vont être encore plus performantes". La cellulite va être réduite "par le drainage que ça va provoquer" et qui va tonifier un peu la peau. "Le fait que la peau est plus fine chez les femmes participe au fait qu'on voit un peu plus la cellulite. Tonifier la peau va donc la diminuer", affirme Marie Jourdan.

Les crèmes sont-elles efficaces ?

De nombreuses crèmes censées permettre d'éliminer la cellulite sont disponibles en magasin, mais sont-elles pour autant efficaces ? "Elles s'appliquent, mais ne pénètrent pas dans le sang", nuance le Dr Marie Jourdan, convenant toutefois qu'elles contiennent des principes actifs, comme la caféine. "Quand on l'applique tous les jours, il peut y avoir un petit passage dans le derme, voire dans l'hypoderme, et une petite action de drainage des cellules graisseuses", indique-t-elle.

Cellfina, radiofréquence, plusieurs techniques médicales existent

Plusieurs techniques médicales permettent aussi de se débarrasser de la cellulite. Parmi elles, la liposuccion est souvent évoquée. "Elle va enlever une quantité de graisse, donc va jouer sur la silhouette, le volume, mais pas sur l'organisation du tissu graisseux lui-même", rappelle cependant la dermatologue, précisant que la peau va alors garder son aspect capitonné.

Plus récente, la méthode "Cellfina" est en vogue. Avec une aiguille, "on va aller casser directement dans la graisse les cloisons qui entourent les lobules graisseux. On va aspirer et casser avec une aiguille cette fibre qui va remonter la peau". Nécessitant une anesthésie locale, cette technique peut être particulièrement intéressante pour une clientèle jeune et sans relâchement de peau. Une seule séance est nécessaire, mais a un coût conséquent : près de 3.000 euros.

La radiofréquence, elle, nécessite plusieurs séances, entre 4 et 6, qui doivent par ailleurs être espacées d'une dizaine de jours. "On utilise un courant électrique qu'on fait passer dans la peau pour la chauffer très fort, la retendre sans la brûler. Cette technique donne de très bons résultats au niveau du ventre, mais marche bien aussi sur les cuisses", détaille Marie Jourdan. Toutefois, dit-elle encore, "ça reste un traitement superficiel, dont l'efficacité sera surtout sur le relâchement de la peau". Une séance coûte entre 200 et 500 euros.

Enfin, la dernière technique utilise elle des micro-ondes, pour une action encore plus efficace que la radiofréquence. "Cette énergie va directement aller plus profond, et peut aller jusqu'à 1,5 cm de profondeur et toucher des tissus graisseux plus importants", décrit la spécialiste. "On chauffe très fort la graisse jusqu'à détruire les cellules graisseuses, et ensuite la diffusion de la température à la surface va retendre la peau". Cette technique "donne de très bons résultats", ajoute-t-elle, et nécessite trois à cinq séances, espacées de trois semaines.