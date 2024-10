Carte de résident, titres de séjour, naturalisation... Le gouvernement veut renforcer la maîtrise du français

Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, l'a promis : il y aura une nouvelle loi immigration l'an prochain. Mais avant cela, Othman Nasrou, le secrétaire d'État chargé de la Citoyenneté et de la Lutte contre les discriminations, souhaite renforcer la maîtrise du français pour les étrangers en demande de régularisation. "Nous allons être plus exigeants en matière d'intégration", a-t-il déclaré.

Aujourd'hui, pour obtenir une première carte de résident en France, il faut au moins avoir le niveau A2. Pour obtenir la naturalisation française, il faut justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1. Un niveau demandé que le gouvernement s'apprête à durcir. Europe 1 s'est rendue dans un centre de formation.

Le niveau B2 bientôt demandé pour la naturalisation

Deux salles de cours et des candidats concentrés sur leurs ordinateurs. C'est une ambiance plutôt studieuse dans ce centre de formation parisien qu’a choisi Esther. Elle est Malienne et espère valider ici son test de français de niveau B1, soit celui d’un élève en classe de 3ᵉ. Une mission difficile avec déjà trois échecs pour elle à l’examen. "J'ai passé le niveau B1 trois fois et je n'ai pas réussi... Le plus difficile pour moi est d'écrire", raconte-t-elle.

Les exigences seront prochainement revues à la hausse avec la réforme du gouvernement. Si Esther veut aller jusqu’à la naturalisation, elle devra donc atteindre le niveau B2. Une étape qu’elle redoute. "Ça va être difficile, ça va demander plus de travail", avance-t-elle.

"La différence entre les deux niveaux est énorme"

Un effort conséquent, confirme Said, le responsable du centre. "La différence entre les deux niveaux est énorme, surtout pour les deux parties, la compréhension écrite et la compréhension orale. Au niveau B2, il faut que la personne maîtrise des structures un peu complexes, ça ne va pas être facile", reconnaît-il.

Qui dit plus de travail dit plus d’heures de formation. Il en faudra au moins 650, en moyenne, pour emmener un candidat du niveau A1 au niveau B2.