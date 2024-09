Bosnie : un Français tué en août dans un échange de tirs avec la police

Trois semaines après sa mort, l'homme qui avait ouvert le feu sur des habitants et la police dans un village en Bosnie a été identifié comme un ressortissant français par les autorités locales. Les faits s'étaient produits au moment où plusieurs personnes inspectaient la maison abandonnée qu'il occupait après la disparition d'un agneau à Zovi Do, situé dans l'entité serbe du pays, avait raconté un villageois à la presse.

Une unité des forces spéciales de la police avait négocié pendant six heures avec l'homme en question, avant de le tuer lors d'un échange de tirs. Selon le commandant de la police régionale, Sinisa Laketa, l'assaillant a été abattu au moment où il "s'est mis à tirer sur la police, en criant "Allah akbar"". La police avait ensuite découvert dans la maison deux fusils, des grenades et un lance-roquette, mais aucun document personnel.

Un Français né en 2002

L'homme a finalement été identifié trois semaines plus tard par ses empreintes digitales, en coopération avec les autorités françaises. Il s'agit d'Elie M. D., né en 2002 à Langon (Gironde, sud-ouest), a déclaré à l'AFP un porte-parole du parquet régional de Trebinje, Srdjan Vukanovic. Il avait probablement habité dans cette maison abandonnée pendant plusieurs mois, selon les enquêteurs. A ce stade, les autorités ignorent pourquoi il était en Bosnie et s'il faisait partie d'un groupe, des questions qui font l'objet de l'enquête, a annoncé un porte-parole.

Le village de Zovi Do se trouve sur la "Route des Balkans", empruntée chaque année par des milliers de migrants tentant de rejoindre l'Europe occidentale. Depuis la fin de la guerre en Bosnie-Herzégovine, le pays est divisé en deux entités, l'une serbe et l'autre croato-musulmane, largement autonomes et reliées par un gouvernement central affaibli.