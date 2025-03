Semaine de la francophonie 2025 : «Stalker», «tiktoker»... Quand le vocabulaire évolue au rythme des réseaux sociaux

La Semaine de la langue française et de la francophonie, qui débute cette année ce samedi 15 mars, est l'occasion de célébrer la langue française et ces évolutions au travers d’événements organisés en France ainsi que dans les pays francophones.

La 30e édition de la Semaine de la langue française et de la francophonie se déroule du 15 au 23 mars 2025. Cette année, le terme "stalker" fait son apparition. Il désigne le fait d'épier les faits et les gestes de quelqu'un sur internet, notamment sur les réseaux sociaux. D'autres mots comme "tiktoker" et "vocal" témoignent de l'évolution de la langue française. Alors que pensent les Français de ces nouvelles expressions ?

"Je trouve ça fou"

Largement adoptés par les jeunes générations, ces expressions ne font pas l'unanimité auprès des plus anciens. Certains font le constat d'un appauvrissement de notre vocabulaire.

"Mon grand-père serait perdu quand il entendrait des gens plus jeunes parler. Moi aussi, d'ailleurs, parfois, je ne comprends pas bien", relate un passant interrogé à notre micro à Toulouse. "Il y a quelques expressions que je ne supporte plus, comme 'dinguerie'. Après, il y a surtout l'utilisation de 'du coup' ou 'en fait'. Maintenant, il n'y a plus de nuances dans la façon de ponctuer les phrases. Je trouve ça fou", souligne un autre passant.

Du côté des plus jeunes, il y a une volonté de s'approprier la langue, le vocabulaire évolue notamment au rythme des réseaux sociaux. Cela peut parfois créer des décalages avec les parents. "Avec ma mère, quand j'ai commencé à appeler ma sœur 'frère', là ça l'a perturbé", s'amuse une jeune femme, qui explique emprunter beaucoup de vocabulaire entendu sur les réseaux sociaux.

Et la langue française a encore de beaux jours devant elle, puisque d'ici 2050 elle sera parlée par 750 millions de personnes à travers le monde.