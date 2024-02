Carte de résident, nationalité... Ces étrangers qui apprennent le français pour obtenir le précieux sésame

Titre de séjour, carte de résident, naturalisation… En France, pour obtenir ces sésames, les étrangers doivent attester d'un certain niveau de langue. La loi immigration, promulguée fin janvier, est venue renforcer ces exigences. Par exemple, pour obtenir la nationalité française, connaître les bases du français ne suffit plus. Il faut désormais savoir parler couramment la langue. Des centres de formation permettent aux étrangers d'apprendre le français et de passer leurs certifications en langue, comme AVD Formation à Paris. Europe 1 a assisté à un cours.

Niveau B2 exigé pour demander la nationalité

"Parmi les quatre photos, j'en ai choisi deux." Au tableau, Fatimah enseigne les bases du français à des élèves étrangers. Avec la loi immigration, elle est devenue plus exigeante. "Comme ça va passer au niveau B2 pour la naturalisation, je préfère maintenant insister sur tout ce qu'ils font et bien travailler, parce que le niveau B2 n'est pas simple", explique-t-elle.

Dans le détail, pour obtenir la carte pluriannuelle, il est désormais nécessaire d'avoir un diplôme de français de niveau intermédiaire A2. Pour la carte de résident, un niveau avancé B1 et pour la nationalité, un niveau B2.

"Dans n'importe quel pays où vous êtes, il faut apprendre la langue, c'est important"

Arrivée en France il y a quatre ans, Zakia s'empresse de tout noter. Dans deux mois, l'Algérienne passera son certificat de langue. "[Je fais ça] pour le travail, pour communiquer avec les gens. Je suis fière de moi parce que je fais beaucoup d'efforts pour en arriver là", glisse-t-elle au micro d'Europe 1.

De son côté, Amadou, Sénégalais, arrivé en France il y a 15 ans, espère obtenir la nationalité française. "Quand je suis arrivé en France, je me suis débrouillé. J'ai commencé à bien parler français. Dans n'importe quel pays où vous êtes, il faut apprendre la langue, c'est important", affirme-t-il. Avec ce certificat, il espère aussi trouver un emploi dans la sécurité des Jeux olympiques en juillet prochain.