Carburants : la vente de boîtiers bioéthanol explose

Il s'appelle Super Ethanol. Fabriqué, en partie, avec des produits agricoles, comme la betterave, c'est, peut-être, l'alternative pour faire le plein de carburant moins cher. L'année dernière, les ventes ont augmenté de plus de 30% grâce à un prix imbattable : 75 centimes le litre, deux fois moins que ses concurrents. Pour utiliser ce biocarburant, la condition, c'est d'installer un boîtier sur votre véhicule. et il y a de plus en plus de demande.

"5, 6, 7, 8 9. J'ai 9 demandes de devis depuis vendredi matin". Voilà désormais le quotidien de Patrick Gayet de l'atelier "L'Electromobile Gayet" à Vénissieux. Faire des devis et installer des boîtiers de conversion au bio éthanol. Depuis quelques jours, c'est, donc, la ruée dans les garages où l'on installe ces boitiers. Il est couplé avec un capteur de carburant qui permet d'analyser le pourcentage d'essence et de bioéthanol de réservoir. Et après, c'est juste un circuit électrique qui dérive de l'ordre des injecteurs. Ça vaut le coup. Quelqu'un qui fait 20.000 km par an, il gagne plus de 1000 euros par an de carburant", nous explique Patrick.

Pour installer un boîtier, compter 1200 euros

L'installation du boîtier revient à 1200 euros, tout de même, mais on s'y retrouve vite, comme nous raconte Xavier, qui vient de faire équiper sa Peugeot 308 essence. "Mon plein actuellement est aux alentours des 60 euros. C'est divisé par deux, ça a vite rentabilisé. En un an ou deux, on récupère le surcoût généré par la station".

Il existe même une autre solution, encore moins chère. Il faut compter environ 600 euros pour convertir sa voiture au bioéthanol, modifier les réglages moteurs via l'électronique. C'est la spécialité de Romain Cerrone, de l'atelier Puissance Injection à Beynost, dans l'Ain. "On fait un simple réglage sans changer de logiciel. Après ce réglage, le véhicule peut tout aussi bien rouler à l'essence qu'à l'éthanol. On est submergé et on peut avoir 50 appels par jour relatifs à ces conversions". Des dispositifs parfaitement légaux, qui peuvent générer de sérieuses économies.