Carburants : la grève s'étend à la raffinerie TotalEnergies de Donges

La grève pour les salaires va s'étendre à partir de mercredi matin 5 heures à la raffinerie de Donges, près de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, a-t-on appris mardi auprès de la CGT. "Ce qui nous fait réagir : il y a deux points. D'abord le blocage complet de la part de Total dans les discussions et les revendications de nos collègues des autres établissements depuis maintenant près de trois semaines (...) Et d'autre part, les réquisitions qui viennent d'être effectuées par Elisabeth Borne au sein d'Exxon, qui sont une atteinte au droit de grève constitutionnel", a déclaré à l'AFP le secrétaire du syndicat CGT de la raffinerie de Donges, Fabien Privé Saint-Lanne, confirmant une information de Presse-Océan.

La réquisition "met le feu aux poudres"

Le gouvernement a annoncé mardi des mesures de réquisition pour débloquer les dépôts de carburants du groupe Esso-ExxonMobil et cela "met le feu aux poudres, clairement", a estimé Fabien Privé Saint-Lanne. L'appel à la grève, qui émane de la CGT et de FO, débutera mercredi à 5 heures, "jusqu'à une assemblée générale du personnel qui aura lieu jeudi à 13h30 pour discuter des modalités et de la suite à donner au mouvement", a-t-il détaillé.

La grève va consister, selon lui, en une "coupure des expéditions, chargements, déchargements. Pas de camions, pas de bateaux, pas de pipe". La raffinerie de Donges, qui fait face à l'océan Atlantique, est l'une des cinq raffineries françaises du groupe TotalEnergies et compte quelque 650 salariés.

Pourquoi la grève n'a pas été étendue plus tôt

"Il faut reprendre l'historique du site ces 24 derniers mois. On a été à l'arrêt pendant 18 mois pour motif économique. On a subi un PSE avec 52 suppressions d'emplois. On a eu des difficultés techniques dans le cadre du redémarrage", a énuméré le syndicaliste, pour expliquer que la grève ne se soit pas étendue plus tôt au site de Donges.

"On avait un collectif qui était quand même bien fatigué, donc on a préféré rester en retrait. On était en grève les 27, 28, 29 septembre. Mais on a préféré suspendre le mouvement", a-t-il ajouté.