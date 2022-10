Carburant : y a-t-il vraiment des améliorations à la pompe comme l'indique Borne ?

La pénurie de carburants est encore bien loin de prendre fin mais la situation tend à s'améliorer à la pompe. Ce vendredi, la Première ministre Élisabeth Borne évoquait des "signes d'améliorations" sur certains sites où l'expédition des carburants vers les stations-service a repris".

Si 28,5% d'entre elles restent concernées par des défauts d'approvisionnement, l'évolution est positive depuis quelques jours. Elle s'explique par l'effet conjugué de plusieurs mesures de libération des stocks stratégiques mais aussi par l'augmentation des importations de carburants raffinés et enfin par les réquisitions dans les sites de Gravenchon et Flandres.

Situation critique en Centre-Val-de-Loire

Dans les Hauts-de-France, c'est l'équivalent de 20.000 pleins de carburant qui commence à arriver. Un chiffre multiplié par dix en Ile-de-France. L'enjeu reste très important car il faut désormais acheminer toute cette matière comme l'a rappelé Agnès Pannier-Runacher à Lille ce vendredi.

Le grand enjeu aujourd'hui, c'est celui des transports. C'est à la fois d'avoir des camions-citernes et des conducteurs qui soient au travail ce week-end, sachant qu'ils ont beaucoup travaillé cette semaine et que du coup, en termes d'horaires de travail, certains sont à leur limite. Donc il faut mobiliser les distributeurs pour qu'ils s'assurent de mettre plus de camions sur la route, plus de transporteurs, de façon à soulager la situation", a-t-elle déclaré.

La région Centre-Val-de-Loire, où la situation se détériore contrairement au reste du pays, concentre maintenant toute l'attention. Dans ce territoire, près d'une station sur deux manque d'un ou de plusieurs carburants.