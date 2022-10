Carburants : Élisabeth Borne note des «signes d'amélioration»

Élisabeth Borne a affirmé voir "des signes d'amélioration" dans la distribution de carburants, alors que les salariés grévistes de TotalEnergies ont décidé vendredi de poursuivre leur grève dans les raffineries après un accord salarial rejeté par la CGT. "Je suis avec la plus grande attention la situation et je note des signes d'amélioration sur certains sites où l'expédition des carburants vers les stations-service a repris", a déclaré la Première ministre qui s'exprimait devant l'Assemblée des départements de France (AdF), réunie en congrès à Agen.

La cheffe du gouvernement évoquait les difficultés des aides à domicile pour trouver du carburant, soulignant que, "comme elles, bon nombre de Français de toutes les professions souffrent des blocages actuels qui menacent leur quotidien et leur travail". "Nous sommes avec eux et nous le serons jusqu'au bout", a-t-elle assuré.

Le gouvernement "prend ses responsabilités"

Le gouvernement qui a procédé cette semaine à des réquisitions de personnels, mardi et jeudi, dans des dépôts de carburant, "prend ses responsabilités et met tout en œuvre pour que le dialogue social se tienne et aboutisse au règlement du conflit", a-t-elle ajouté. La grève se poursuit dans les cinq sites de TotalEnergies touchés par le mouvement, notamment au dépôt des Flandres, seul site du groupe où des salariés ont été réquisitionnés pour assurer les expéditions de carburant.

En revanche, la grève a été levée successivement jeudi et vendredi dans les deux seules raffineries du groupe Esso-ExxonMobil en France, à Fos-sur-Mer jeudi et à Gravenchon en Normandie vendredi.

A l'issue de négociations nocturnes conviées pour la première fois depuis le début de la grève le 27 septembre par TotalEnergies, sous pression du gouvernement, un accord majoritaire a été scellé vendredi midi avec la CFDT et la CFE-CGC, forts de 56% de représentativité à eux deux, qui ont signé la dernière proposition de la direction : une augmentation pour 2023 de 7% dès novembre (dont 5% garantie pour les non-cadres) et 3.000 à 6.000 euros de primes.