Carburant : près de Paris, les automobilistes à la recherche de sans plomb 98

La crainte pour les usagers de la route de revivre l'automne dernier. De nombreuses stations-service françaises sont encore touchées samedi par des pénuries de carburants, en raison des mouvements de grève contre la réforme des retraites dans les raffineries. Pour le moment, 28 départements recensent au moins 10% de stations en rupture totale ou partielle d'un produit, comme à Paris où l'on dénombre 37% de distributeurs avec au moins une pénurie.

Dans une station-service proche du périphérique parisien, et dans laquelle Europe 1 s'est rendue ce samedi, les automobilistes sont surtout à la recherche de sans plomb 98. En vain. "On s'est un petit peu éloigné pour trouver une pompe qui distribuait du 95. On a du mal à trouver du 98, il y en a nulle part", concède Danielle. "On trouve du gazole facilement, mais pas de 98. Malheureusement, je vais être obligée de prendre du 95, ça ne m'arrange pas", se désole cette conductrice.

"Courir pour trouver où se ravitailler"

Gilles aussi a fait de la route pour venir se ravitailler. "On ne veut pas que ça dure longtemps, parce que ce n'est pas bien pour nous qui travaillons la nuit", explique-t-il à Europe 1. "On est obligé de courir dans la journée pour trouver où il faut se ravitailler", s'agace ce chauffeur.

Tous les automobilistes espèrent ne pas connaître la même situation qu'en septembre-octobre 2022, lors de la précédente grève des raffineurs. Si ce scénario ne semble pas pour le moment être d'actualité, dans le Val-de-Marne, une station sur deux est en rupture partielle.