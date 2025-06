Canicule : quatre départements placés en vigilance orange ce vendredi

Après l’ouest de la France, c’est désormais le sud qui est en alerte. Météo-France a placé quatre départements en vigilance orange canicule ce vendredi. Selon l’agence météorologique, les températures atteindront localement 39 degrés. L'établissement public précise également que l'épisode de fortes chaleurs pourrait se prolonger durant le week-end.

La prudence est de mise pour le sud de la France. Ces derniers jours, l’ouest de l’Hexagone a été frappé par de fortes chaleurs, provoquant un épisode orageux d’une rare violence dans la nuit de mercredi à jeudi. Désormais, c’est le sud du territoire qui est en alerte. Face à cela, Météo-France a placé quatre départements en vigilance orange canicule ce vendredi.

D es valeurs comprises entre 35 et 38 degrés

Pour cette journée, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l’Hérault et les Pyrénées-Orientales sont donc concernés par l’alerte de l’agence météorologique. Cette dernière précise que l’épisode caniculaire va débuter vendredi vers midi "avec les fortes chaleurs sur le pourtour méditerranéen qui donneront des valeurs comprises entre 35 et 38 degrés, localement 39 degrés voire plus en pointe à l'intérieur des terres".

Alerte orange dans le sud de la France. © Météo-France

Météo-France prévient également que la nuit de vendredi à samedi "sera très chaude et étouffante". Il est donc conseillé aux habitants des régions concernées de boire de l’eau plusieurs fois par jour et de ne pas sortir aux heures les plus chaudes.

11 autres départements en vigilance jaune

En revanche, l’agence précise que la chaleur s’étendra durant le week-end, "plus au nord et vers le centre du pays". "Une extension de la vigilance orange pour le paramètre canicule est donc probable au cours des prochains jours”, ajoute Météo-France.

Hormis ces quatre départements en vigilance orange, 11 autres ont été placés en alerte jaune canicule ce vendredi également, toujours situés dans la sud de la France. Il faudra donc être attentif dans les départements suivants : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, l’Aude, la Drôme, l’Isère, le Rhône, le Var, le Vaucluse et le Haute-Corse.