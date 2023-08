Canicule : la production de glaçons, un business florissant en période de fortes chaleurs

Une alerte vigilance rouge canicule a été activée dans quatre départements ce lundi, signe d'un épisode caniculaire "durable" en France. Et alors que le mercure grimpe, la demande de glaçons aussi, comme peut en témoigner cette PME d’Ile-de-France qu'Europe 1 est allée visiter.

Une pluie régulière de déchets translucides dégringole toutes les 20 minutes des machines alignées dans l'entrepôt. En pleine saison, elles tournent 24h/24h et les effectifs sont doublés pour préparer et livrer les commandes. Isabelle Gallet, la commerciale de l'entreprise, remarque une même quantité de demande dès que les premières fortes températures font leur apparition. "Plus, il y a de chaleur, plus la demande est croissante. La capacité de production journalière, elle, est de 30 tonnes. Mais il nous arrive de vendre jusqu'à 80 tonnes par jour."

Une consommation qui rentre dans les habitudes des Français

Et grâce à ce seul ingrédient nécessaire, l'eau courante, la production tourne à plein régime. "L'eau est filtrée, traitée et part dans les machines à glaçons. Il y a deux types de produits : le glaçon gourmet, qui ressemble à un bouchon de champagne, et on propose aussi de la glace pilée." Anniversaires, mariages ou simples barbecues, au sein de l'entreprise, Tarik gère toutes les urgences. "Promo Glaçons, bonjour ? Six sacs de glace ? D'accord. Et donc c'est pour demain ?", demande-t-il à un client par téléphone.

Ce dernier assure en outre une pérennité pour l'entreprise au vu des conditions météorologiques. "On suit la météo et quand on voit le soleil dehors et la chaleur, on sait qu'on va avoir une grosse journée. Le glaçon est amené à être de plus en plus demandé avec ces étés qui deviennent de plus en plus chauds." En trois ans à peine, l'entreprise a d'ailleurs multiplié par quatre son nombre de distributeurs à glaçons automatiques dans toute la région francilienne. Preuve que ce produit rentre dans les habitudes des Français.