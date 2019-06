Canicule : des centaines de passagers bloqués toute une nuit dans un TGV à cause d'un incendie

Un incendie non loin des voies à Lattes, dans l'Hérault, a paralysé le trafic ferroviaire pendant de longues heures vendredi soir, et entraîné d'importants retards pour les trains partis de Béziers et Montpellier, rapportent France Bleu et France 3 Régions.

"Plus de 9h30 de périple"

Ainsi, un TGV parti de Montpellier et devant arriver à Paris Gare de Lyon à 23h56 a finalement rejoint la capitale à 5h47 du matin. "Avec un départ initial à 20h24, et l'arrivée à 5h47, ça nous a fait plus de 9h30 de périple pour atteindre Paris, pour une durée initiale de 3h30", témoigne un passager sur Twitter.

Enfin à Paris après ce (trop) long périple ! cc @AdrienBlindpic.twitter.com/CD7Y5aC604 — Olivier P ncet (@ponceto91) 29 juin 2019

"La SNCF avait prévenu qu'il valait mieux annuler son train en raison de la canicule", raconte de son côté Sonia, montée à Valence, au micro de France Bleu. "On a eu des plateaux-repas, le train était climatisé, il faisait même un peu froid. C'était un peu l'hôtel ce train", sourit-elle encore.