Canicule, coup de chaud et risque de noyade : déjà plus de 200 interventions sur la plage de Fréjus/Saint-Raphaël

REPORTAGE

Le pic de chaleur de l’épisode caniculaire qui s’abat cette semaine sur la France devrait être atteint vendredi dans quatre départements : les Bouches du Rhône, le Gard, l'Hérault et le Vaucluse qui sont en alerte "rouge" canicule. À Montpellier, la mairie annonce la fermeture des écoles, crèches, haltes garderies à partir de midi.

Le directeur général de l'agence régionale de santé en PACA appelle également à la vigilance pour ceux qui ont l'intention de se baigner ; il faut éviter l'hydrocution. Attention également aux noyades et aux malaises sur les plages. Depuis quelques jours, les secouristes font aussi beaucoup de prévention.

Trois débuts de noyades et des malaises à répétition… en dix jours, les pompiers de Fréjus et Saint-Raphaël sont intervenus plus de deux cent fois sur les 16 kilomètres de plage dont ils ont la surveillance. "On a des personnes qui patrouillent, qui vont au contact des gens toute la journée pour leur donner des conseils", explique à Europe 1 le lieutenant Franck Cuomo. "Notamment de ne pas s’exposer au soleil, ou de s’y exposer progressivement et de manière raisonnable, d’éviter de s’exposer entre 11 heures et 16 heures, d’utiliser de la crème solaire et des chapeaux pour les enfants", énumère-t-il.

Le soleil... avec beaucoup de modération

De Fréjus à Saint-Raphaël, 16 postes de garde seront armés tout l’été, soit 38 secouristes, qui redoublent de vigilance en ces temps de canicule. "Un pompier est venu nous voir pour nous demander comment on allait, comment on se sentait", rapporte une septuagénaire venue de la région parisienne. "On apprécie le soleil, mais avec précaution !"

En 2018, ce sont 198 personnes qui sont décédées en France par noyade.