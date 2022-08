Canicule : comment éviter que les forêts s'embrasent à nouveau ?

Entre 35 et 39 degrés en journée et des nuits étouffantes. Un nouvel épisode de canicule va toucher le sud-est de la France à partir du lundi 1er août, avant de gagner le nord mardi et mercredi. Dans ce contexte, les pompiers sont particulièrement vigilants. Ils craignent en effet que des incendies, notamment en Gironde, se déclarent une nouvelle. Comment éviter un retour de flammes ?

"Un simple mégot peut déclencher un incendie"

"L'idée est simple, c'est qu'on peut commettre un impair très grave par simple inadvertance et c'est pour ça que la seule solution, c'est de s'écarter du massif", alerte Martin Guespereau, le préfet délégué pour la zone de défense et de sécurité. "Encore une fois, un simple mégot qui est jeté, une étincelle qui vient d'un moteur, peut déclencher un incendie. On sait que le feu est terrible de La Teste-de-Buch a été allumé par un véhicule qui a d'abord eu une étincelle, puis pris feu, puis mis le feu à la forêt", rappelle-t-il au micro d'Europe 1.

"Les jours de canicule sont des jours de départ de feu"

Il faut savoir qu'on met des moyens énormes, on survole parfois le massif dans ces jours de forts risque pour détecter le moindre départ de feu depuis le ciel. On a des tours de guet avec des pompiers qui sont au détour de miradors pour observer la forêt et voir dans la brume du jour très chaud les moindres fumerolles. Malheureusement, les jours de canicule sont aussi des jours de départs de feu. Il y en a encore plusieurs centaines par jour dans la zone qui a déjà brûlé. On a une forêt qui est vraiment dans un état d'allumette sur pied extrêmement risqué".

L'ensemble des 96 départements de France métropolitaine sont désormais placés au minimum en vigilance orange sécheresse. Paris et la petite couronne viennent d'être placés sous surveillance depuis mardi matin.