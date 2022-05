Pont de l'Ascension : Bison Futé voit rouge, les contrôles routiers se multiplient

Un pont de l'Ascension chargé. Les embouteillages risquent d'être nombreux pour ce week-end de quatre jours. Bison Futé voit rouge sur toute la France dans le sens des départs ce mercredi et ce jeudi, et noir dimanche pour les retours. Sur l'autoroute A63, en direction du bassin d'Arcachon, le trafic est d'ores et déjà particulièrement chargé et les forces de l'ordre sont mobilisées, enchaînant les contrôles routiers pour assurer la sécurité des automobilistes.

Surveiller l'ensemble des comportements

"Vous avez vu la vitesse à laquelle vous avez roulé sur la bretelle d'accès ? Vous n'avez pas l'impression d'aller un peu vite ?", fait remarquer un CRS à un conducteur, visiblement pressé. "C'est avant tout pour la sécurité. On a qu'une vie et vaut mieux être en retard dans celle-ci qu'en avance dans l'autre", reconnaît un automobiliste.

Au-delà de la vitesse, les forces de l'ordre surveillent l'ensemble des comportements dangereux. "Les changements de direction sans s'assurer du danger, les vitesses excessives, le non-respect de distances de sécurité et bien sûr, les conduites addictives, l'alcoolémie et l'usage de stupéfiants", énumère le capitaine Lionel Vigouroux, de la CRS autoroutière Aquitaine. "C'est un week-end chargé sur les autoroutes. Il y a plus de risques d'accidents, donc plus de travail pour nous." Jusqu'à dimanche, 20 dispositifs de contrôles vont être déployés par les CRS dans toute la région bordelaise.