"Ça réchauffe le cœur" : à Lille, des agriculteurs offrent des denrées aux étudiants

"Je trouve ça vraiment très généreux". Iris, étudiante lilloise en communication, est venue chercher un panier alimentaire distribué gratuitement par la Confédération paysanne du Nord-Pas-de-Calais. Chaque étudiant a le droit à un litre de lait équitable et un filet de cinq kilos de pommes de terre. Et "même si ça ne coûte pas grand-chose dans les magasins", pour la jeune femme, "ça réchauffe le cœur et ça montre qu'on se soutient mutuellement".

"C'est un comble qu'en 2021 des étudiants aient du mal à se nourrir !"

Face à la détresse mentale et sociale des étudiants due à la crise sanitaire de coronavirus, la solidarité fonctionne. Deux tonnes et demie de pommes de terre ont été distribuées en deux jours à l'initiative du monde agricole lillois. Une opération qui apparaissait comme une évidence pour Carlos Descamps, le président de la Confédération paysanne.

"C'est quand même un comble d'apprendre qu'en 2021, des étudiants aient du mal à se nourrir !", lance-t-il, agacé. Avant d'ajouter : "moi-même, je suis issu d'une famille d'agriculteurs qui a eu des difficultés. Je sais ce que c'est de ne pas pouvoir acheter ce que l'on veut".

"Ça nous permet de passer le cap"

Et cette distribution de denrées aide beaucoup Clément. Cet étudiant en deuxième année de biologie a perdu son job qui l'aidait à financer ses études. "Clairement, des gestes comme ça, ça nous permet de passer le cap", souffle-t-il.

Théo repart lui aussi les bras chargés, avec un grand sourire sur les lèvres. D'un ton amusé, il avance que ces pommes de terre précieusement récoltée constituent "la base de l'alimentation lilloise". Maya, quant à elle, réfléchit déjà à quelques recettes : "des gratins, la purée et des frites pourquoi pas !"

Une nouvelle distribution a lieu jeudi midi. En cas de surplus, les pommes de terre seront données à d'autres bénéficiaires que des étudiants.