«Ça fait vraiment du bien» : à Paris, l'euphorie des JO gagne aussi les rangs de la police

La vidéo a été relayée plus de 60.000 fois sur TikTok. On y voit une Mexicaine, sombrero sur la tête et un policier français, en uniforme, qui dansent au pied de l'Arc de Triomphe sous les applaudissements des touristes et des forces de l'ordre. La belle ambiance qui règne dans la capitale autour des JO de Paris 2024 gagne aussi les policiers, contaminés par l'euphorie générale.

Les hommes en bleu aussi vibrent à l'unisson des supporters dont ils ont gagné la sympathie, en témoignent ces nombreuses vidéos chaleureuses partagées sur les réseaux sociaux. Ces séquences sont la preuve de la bonne humeur que les forces de l'ordre retrouvent sur le terrain.

"Ce sont des missions qui changent de l'ordinaire"

Pour Jean-Christophe Couvy, secrétaire général du syndicat de police Unité, les Jeux olympiques agissent comme une véritable parenthèse enchantée. "Pour nous, ce sont des missions de police qui changent de l'ordinaire. Aujourd'hui, on retrouve ce sourire avec des gens qui sont très sympathiques, qui viennent au contact des policiers et ça se ressent sur le terrain. On a des policiers et des gendarmes qui sont contents de participer à cette fête et on a une population qui est apaisée. Ça fait vraiment du bien de voir sa police et les citoyens dans la même union quelque part", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Certains policiers reçoivent même des cadeaux de la part des touristes pour les remercier d'assurer la sécurité de cette fête plus que réussie.