Paris 2024 : à Lille, ville olympique, l'ambiance est enflammée à l'occasion des Jeux

Perchée à 15 mètres de haut, la déesse de la Grand'Place, avec sa cape aux couleurs des Jeux olympiques, observe le mini-village sportif avec ces murs d’escalade, terrains de hand et de basket. Et un flux continu de touristes comme avec Théo, originaire de Bayonne. "On sent un véritable engouement. On est à côté village olympique, les enfants ont le sourire aux lèvres avec les activités. Tout le monde porte le maillot de leur pays. Ça fait une véritable atmosphère sympa", se réjouit ce Bayonnais.

"On sent une vraie fête autour de l'évènement"

Juste à côté, Julien vient du sud de la France où il a assisté à quelques épreuves des Jeux. Il compare d’ailleurs les deux sites. "Par rapport, à d’autres villes notamment à Marseille, où j’ai pu aller voir des matches de foot et la voile, il y a beaucoup plus de touristes ici, mais plus d’ambiance. On sent une vraie fête autour de l'évènement. Si on se balade juste dans le centre de Marseille, on voit moins l’esprit des Jeux, là où à Lille, c’est très présent", argumente-t-il.

Et aux terrasses dans le centre-ville, on entend parler anglais, allemand, espagnol. 80 % de la clientèle serait étrangère selon les restaurateurs sur la Grand'Place qui voient pour certains leur chiffre d’affaires multiplié par deux.