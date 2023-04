«Ça a été la folie» : la station de La Clusaz compte sur la fin de saison pour terminer en beauté

Savez-vous qu'il est encore possible de faire du ski, même en cette fin avril ? Ce samedi marque le début des vacances de printemps pour la zone C et la deuxième semaine pour la zone B, et environ 25 stations des Alpes sont encore ouvertes - certaines jusqu'à ce week-end, d'autres jusqu'à début mai. D'ailleurs, il y a eu pas mal de chutes de neiges ces derniers jours, notamment dans la station de La Clusaz dans le massif des Aravis, en Haute-Savoie, qui fermera ses portes le 1er mai. Europe 1 s'y est rendue.

Ciel bleu, neige abondante... Des conditions parfaites pour faire du ski

"Il y a beaucoup de neige en haut des pistes", souligne une première vacancière qui savoure : "Elle est tombée le week-end dernier et elle est très bonne, c'est vraiment très agréable". "La neige est plutôt pas mal, il y a encore de quoi vachement s'amuser", enchaîne une seconde au micro d'Europe 1, remarquant qu'avec "le beau temps, c'est juste paradisiaque". Ciel bleu, neige abondante... Les conditions en cette fin de saison sont effectivement idéales.

D'autant qu'en cette fin du mois d'avril, 16 pistes sont encore ouvertes à La Clusaz où il a encore neigé il y a trois jours. Le directeur de l'office de tourisme Jean-Philippe Monfort, regrette que ces conditions idoines n'arrivent que si tard, après un mois de février plus compliqué. "On a eu des chutes de neige en janvier et ensuite, on a eu un mois de février très sec, sans précipitations", se souvient-il, soulignant que cela "a nécessité beaucoup d'efforts de nos équipes pour conserver nos pistes, avec un gros travail des dameurs pour maintenir un manteau neigeux très fin. Et on a dû tenir comme ça pendant un mois", relate-t-il auprès d'Europe 1.

Des taux de fréquentation équivalents à ceux d'avant-Covid

Malgré tout, les skieurs ont pu en profiter et la fréquentation a été très soutenue, confirme Vincent Gérouard de l'hôtel Le Christiania. "Sur la grosse période des vacances de février, on a été complets", se félicite-t-il. "C'est vrai que sur toute La Clusaz, ça a été la folie. Donc a fait des services plus que complets. Pour le coup, on avait de la demande", apprécie Vincent Gérouard.

Les chiffres de fréquentation et les taux de remplissage des hôtels sont équivalents dans la plupart des stations des Alpes à ceux d'avant la crise sanitaire.