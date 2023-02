En Isère, des vacances au ski pour oublier la morosité du quotidien

REPORTAGE

Le grand bleu dans le ciel de Chamrousse (Isère) pour oublier la morosité du quotidien. Dans cette station iséroise, la neige est arrivée en grande quantité à la mi-janvier, au meilleur moment. Juste avant les vacances d’hiver. Anaïs et sa famille, venus de Charente, ne voulaient plus entendre parler des faits d’actualité de ces derniers jours.

"Quand on est là, on se vide la tête"

"Nous, on n'y pense pas. On est déconnectés. Ici, on passe plus de temps en famille, on skie, on se balade, on fait de la luge. Et on évite de regarder les infos, on est tranquille. On n'a pas envie de se prendre la tête avec ça", a rapporté Anaïs au micro d’Europe 1. Même sentiment pour Joël et son épouse, venus à Chamrousse pour se vider la tête. "Quand on est là, on se vide la tête. On ne pense plus à rien, juste à arriver au sommet. Les retraites, le Covid-19, ici, on n'y pense plus", a-t-il déclaré.

Ce besoin urgent de se ressourcer et de profiter, Nina, responsable du plus vieux restaurant de Chamrousse, l’a remarqué. "Les gens ont besoin de pouvoir continuer à vivre normalement, comme à l'époque. On sent que les gens ont besoin de ça, de se retrouver. Le soir, les salles du restaurant sont pleines à l’intérieur. Et le midi, ça se remplit sur la longueur. On doit faire 250 couverts par jour sans problème", a déclaré la gérante du restaurant les Ecureuils.