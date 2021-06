Braderie de Lille : Aubry annonce l'annulation "par précaution" à cause du Covid-19

Pas de braderie de Lille cette année ! La maire Martine Aubry a annoncé mardi en conseil municipal l'annulation de cet évènement rassemblant des centaines de milliers de personnes, prévu initialement les 4 et 5 septembre, "par précaution" face aux incertitudes liées à l'évolution de la pandémie de Covid-19. Cette décision, un "crève-coeur", est dictée par "la nécessaire poursuite de la vaccination qui n'a pas encore atteint un niveau suffisant, ainsi que l’arrivée de nouveaux variants", un contexte qui "entraîne beaucoup d'incertitudes", a indiqué au même moment la maire dans un communiqué de presse.

Martine Aubry a expliqué avoir pris cette décision "conjointement" avec le préfet du Nord et avoir attendu "au plus tard" pour trancher. "Peut-être pouvions-nous espérer que le taux de vaccination serait encore plus élevé et peut-être aussi n'attendions-nous pas les variants qui sont déjà aujourd'hui dans notre région, notamment ceux pour lesquels on a le plus d'inquiétude car on a le plus d'incertitude", a-t-elle souligné.

Déjà annulée en 2020

La manifestation, considérée comme la plus grande braderie d'Europe et dont les éditions antérieures ont brassé jusqu'à 2,5 millions de visiteurs venus de tout la France et de l'étranger, a déjà été annulée l'année dernière pour cause de crise sanitaire.

En 2016, elle avait été annulée en raison de la menace terroriste après l'attentat du 14 juillet à Nice. En 2021, "il y aura toujours une braderie des commerçants, la braderie de la Bande Dessinée au Palais des Beaux-Arts, des animations culturelles pendant tout le week-end" a souligné Martine Aubry mardi.