La recette du bouillon de Shiitake de Laurent Mariotte

Laurent Mariotte est un fan de Shiitake, un champignon japonais aux notes boisées en passe de devenir un incontournable de notre gastronomie, au même titre que le champignon de Paris comme le révèle le chroniqueur dans son émission La Table des bons vivants. Pour l'occasion, il nous a livré l'une de ses recettes préférée pour nettoyer l'organisme des abus culinaires des fêtes : le bouillon de Shiitake.

Recette express

"Dans une grande casserole, je fais chauffer de l'huile de tournesol ou d'arachide", explique Laurent Mariotte. "Je pose par-dessus mes champignons pour les saisir. Je déglace avec de la sauce soja et du bouillon de bœuf et par-dessus, je râpe de l'oignon rouge, par exemple. Je rajoute aussi du gingembre et de l'estragon. Et ça fait un bon bouillon pour démarrer la nouvelle année. Je vous assure que ça fait du bien." Prêts à réaliser la recette dès ce week-end ?