Billets coupe-file, assurance voiture... Comment éviter les arnaques pendant l'été

La saison estivale arrive et avec elle les beaux jours mais aussi les arnaques. Durant l'été, les lieux touristiques sont pris d'assaut par les vacanciers. Mais cette venue en masse des touristes représente aussi une aubaine pour les arnaqueurs. Certains profitent de cette affluence et de la négligence des personnes pour en tirer profit. Pour l'occasion, Murielle Giordan, journaliste pour le magazine Avantages et invitée de l'émission Bienfait pour vous, a enquêté sur le sujet et explique comment éviter de belles arnaques cet été.

Attention aux billets coupe-file

Les lieux touristiques sont souvent très prisés par les vacanciers, ce qui pousse parfois les touristes à passer par des billets "coupe file". S'il faut éviter de les acheter directement sur place, il faut également s'abstenir de les acquérir sur internet. Ces sites qui paraissent sécurisés et qui proposent des accès premium à des prix avantageux, avec un guide pour visiter un monument, sont synonymes de douche froide pour les touristes. "Les billets ne sont pas valables, c'est de l'arnaque. Vous avez acheté ça sur des sites frauduleux et en plus vous devez quand même faire la queue. Il ne faut pas céder à ces sites, même s'ils arborent un joli logo", alerte la journaliste au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez.

Il est primordial de réserver que sur les sites officiels des monuments. Pour cela, il faut vérifier en permanence l'orthographe de l'adresse, car certains usurpateurs se font passer pour des sites officiels. Mais internet n'est pas la seule menace. "Surtout, évitez de céder aux rabatteurs qui se trouvent près des lieux les plus fréquentés", ajoute Murielle Giordan.

Éviter l'assurance du loueur lors d'une location de voiture

Pendant l'été, les touristes se tournent de plus en plus vers la location de voiture pour se déplacer. Là-aussi, il faut faire attention aux arnaques et éviter de prendre l'assurance du loueur. "Déjà parce que ce n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligés de passer par lui. En plus, on vous fait payer tout un tas d'options complémentaires comme le rachat de franchise pour réduire le reste à charge s'il vous arrive un pépin. Et ça on vous le facture entre 20 et 45 euros par jours", déplore la journaliste du magazine Avantages. Il est donc conseillé de solliciter l'assureur habituel qui va proposer un tarif moins cher ou alors il faut opter pour un contrat court d'assurance.

Lors de la location d'une voiture, il faut notamment faire attention aux conditions et aux coûts supplémentaires. Pour cela, un site permet de comparer toutes les offres du marché. "Avec le site Carigami.fr, vous faites jouer la concurrence parce que c'est un comparatif qui vous permet de choisir le moins cher entre tous les loueurs. Une étude est parue récemment sur les villes les moins chères. Et c'est Lille qui arrive en tête du classement. En revanche, Biarritz, Nice et Bordeaux sont les plus chères", souligne Murielle Giordan.

Ne pas tomber dans le piège des messages d'alerte

Pour ceux qui utilisent des sites de réservations, il ne faut pas se faire influencer par les messages qui pousse à réserver rapidement. "Quand vous réservez, il est souvent écrit 'dernière chambre disponible, attention', ou bien 'huit personnes regardent la même réservation'. Alors là, je vous le dis, c'est bidon. Méfiez-vous", dénonce la journaliste sur Europe 1. Il est préférable d'appeler dans un premier temps l'hôtel et de voir avec eux car parfois les tarifs sont moins chers que sur les plateformes. "Et en plus, vous avez le petit déjeuner ou le parking offert", note-t-elle.

De plus, lors d'une réservation, si les informations personnelles ou bancaires sont demandées, c'est probablement une arnaque. "On ne vous demandera jamais vos identifiants ou votre numéro de carte bleue. Si vous passez par Airbnb, Abritel et que le propriétaire vous invite à discuter sur WhatsApp pour proposer un autre tarif ou payer autrement que sur la plateforme, passez votre chemin. C'est une arnaque", informe Murielle Giordan.

Le ferry, source de hors forfait

Une petite astuce pour les vacanciers qui préfèrent prendre le ferry, pensez à vous mettre en mode avion. "Si vous allez en Corse, même si vous êtes encore sur le quai et que vous n'êtes pas encore parti, votre téléphone peut accrocher le réseau satellitaire. Cela vous fait passer vers un hors forfait inouï. Les opérateurs sont censés nous avertir par SMS. Souvent, ils le font, mais parfois on reçoit le message trop tard", conclut la journaliste. Avec toutes ces astuces, il ne vous reste plus qu'à passer des vacances sereinement.