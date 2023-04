Vacances : les Français s'organisent à l'avance pour ménager leur porte-monnaie

Imaginez un peu le soleil, la chaleur, un verre à la main, le repos, loin des tracas du quotidien. Pour certains, ce sera dans 83 jours et même si cela paraît loin, les Français s'organisent. Pour payer moins cher en cette période d'inflation, ils sont beaucoup à choisir d'anticiper pour ces vacances d'été, en réservant transport et logement.

"On a loué une maison en Sardaigne, destination soleil avec des amis, où on peut tous être ensemble sans trop de prise de tête", raconte une première passante. "Je pars en Indonésie. L'idée, c'était effectivement de pouvoir prendre ces billets un petit peu en avance. Donc, on a pris ça en janvier", ajoute un autre passant. "Des vacances organisées avec la famille, donc ça se planifie. Elles sont prêtes - pas tout - mais une partie".

Fort tourisme international

Les réservations estivales sont déjà en hausse de sept points par rapport à 2019, avec plusieurs destinations plébiscitées en France. "Les Français privilégient la mer, le littoral. On constate un véritable retour vers les destinations balnéaires. L'autre nouveauté, c'est une reprise du tourisme urbain, véritablement un attrait de nouveau pour les villes", détaille Didier Arino, responsable du cabinet Protourisme.

Une saison qui promet aussi d'être marquée par un fort tourisme international. "30 % des vacanciers de l'été envisagent un séjour à l'étranger et, dans l'autre sens, un retour des clientèles étrangères, notamment des clientèles européennes et des clientèles lointaines", renchérit-il. Et si vous partez à l'étranger, vérifiez bien la validité de vos papiers d'identité. Les délais pour les refaire sont très longs actuellement, en moyenne 65 jours, voire plus. Petite astuce : le site Vite mon passeport qui permet de trouver rapidement des créneaux partout en France et de ne pas rater la plage.