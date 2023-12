[BEST OF] Pascal Praud et vous - Le soutien de Brigitte Bardot aux propriétaires de deux marcassins condamnés par la justice

Mimi et Pumba, ces drôles de noms sont ceux de deux marcassins recueillis par un couple, condamné ensuite par la justice pour les avoir élevés. Dans l'émission Pascal Praud et vous le 30 novembre dernier, Brigitte Bardot, légende du cinéma français et inlassable protectrice des animaux, a apporté son soutien aux deux propriétaires. "Vous avez été formidable avec ces petits bébés que vous avez élevés (...). Alors, on va vous les rendre. Je vous promets qu'on fera tout au monde pour vous les rendre", avait-elle assuré sur Europe 1.