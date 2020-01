Bébés secoués : "Une seule fois a suffi pour l’handicaper et faire basculer notre vie", témoigne une mère

ENQUÊTE EUROPE 1

C'est une maltraitance qui peut tuer un nourrisson, et qui est en augmentation en France. D'après les informations d'Europe 1, le nombre de dossiers faisant état de "bébés secoués" déposés auprès du Fonds de Garanties (FGTI) qui les indemnise a bondi de 25% en 2019. Le Fonds en gère désormais près de 400. S'il est difficile de savoir si cette hausse est causée par une augmentation des victimes ou par des signalement accrus, à chaque fois, ce sont des vies brisées. Un bébé secoué sur 10 meurt des suites des traumatismes crâniens et plus des trois-quarts gardent des séquelles à vie.

"Une seule fois a suffi pour l’handicaper et faire basculer notre vie"

"Il y a plus de 20 ans, mon fils avait 6 mois quand l’impensable arriva", raconte au micro d'Europe 1 Anne-Louise, dont le fils a été secoué au cours d'un babysitting. "Un acte violent qui a gravement blessé son cerveau de fils. Une seule fois a suffi pour l’handicaper et faire basculer notre vie", confie-t-elle au micro d'Europe 1.

Les séquelles sont dramatiques pour l'enfant : "On perçoit rapidement que la moitié gauche de son corps est paralysée, qu’il a quasiment perdu la vision de l’œil droit et n’a plus de champs visuel gauche. Son comportement a totalement changé, ce n’est plus le même… C’est un autre bébé, toujours aussi beau mais moins présent, moins tonique. Plus l'enfant est jeune, plus les séquelles sont graves. C’est comme si tout son système d’exploitation, mémoire et apprentissage, était endommagé.

"Même avec beaucoup d'amour et d'attention, cela ne suffit pas. On est contraint de développer des ressources et de l’endurance qu’on imaginait même pas"

Chaque étape de la vie devient alors un "combat pour son inclusion dans le monde ordinaire". Sa scolarité doit être organisée sur-mesure : assistante, programmes allégés, établissements spécialisés...La vie d'Anne-Louise et de son mari bascule. "Très rapidement, j’ai quitté mon travail laissant à mon mari la charge de nous tenir à flot économiquement. Nous faisons un saut vers l’inconnu pour un accompagnement qui dure depuis 23 ans!", témoigne-t-elle. "Même avec beaucoup d'amour et d'attention, cela ne suffit pas. On est contraint de développer des ressources et de l’endurance qu’on n'imaginait même pas."

Dans pareil cas, l'accompagnement de tous les instants est également médical : "En plus de 20 ans, les heures de stimulation, de rééducation avec un kiné, psychomotricité, orthophoniste vont se compter en milliers", témoigne encore Anne-Louise. Une prise en charge au coût considérable : d’après le FGTI en moyenne, il faut compter 800.000 euros par bébé secoué. Un chiffre très important qui s'explique par la prise en charge particulièrement longue des victimes. Dans le cas le plus lourd, cela représente une enveloppe de presque 4 millions d'euros. Et c'est sans compter les bébés secoués qui ne sont pas diagnostiqués comme tels et qui ont pourtant des séquelles.

Des critères médicaux qui ne font pas l'unanimité

Les critères médicaux de diagnostic de bébé secoué ne font pas l'unanimité. Établis en 2011 et revus en 2017 par la Haute autorité de la santé avec un collège de spécialistes, ils sont contestés notamment par Me Grégoire Etrillard et l’association Adikia, qui rassemble des parents accusés d’avoir secoué leur enfant. En s'appuyant sur une controverse internationale, ce dernier veut déposer un recours devant le Conseil d’Etat. De son côté, l'avocate Noémie Saidi Cottier qui s’intéresse à la question depuis 4ans du fait de plusieurs dossier regrette le fait que les experts sont à la fois juges et partie "On a l'impression qu'à force de le faire et que ce soit toujours les mêmes médecins - qui ont mis au point les recommandations de la Haute autorité de la santé - qui vont appliquer leur critères, ils le font très rapidement et parfois peut-être un peu trop vite". Et d’ajouter : "ce sont d’ailleurs les mêmes qui forment les magistrats à l’ENM."

De leurs côtés, plusieurs médecins joints par Europe 1 insistent : les critères de la Haute autorité sont fiables. Mais, pour ne pas rater d’autres causes possibles des lésions observées, "tout cela présuppose une prise en charge pluridisciplinaire spécialisée avec l’indispensable intervention d’un radiologue pédiatrique pour lire les examens et éliminer les diagnostics différentiels", précise à Europe 1 le docteur Anne Laurent Vannier, qui a participé à l’élaboration des critères. Et d’ajouter, "il faut aussi prendre en compte le récit fait par les parents dont l’histoire est quasi-toujours changeante".