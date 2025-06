Beyfortus : le traitement contre la bronchiolite des bébés est aussi efficace contre les otites !

650.000 doses de Beyfortus ont été administrées l'hiver dernier en France, selon Sanofi, qui a présenté ses résultats mercredi. Commercialisé depuis deux ans, ce médicament injectable a réduit de 82% le risque d'hospitalisation pour bronchiolite et il a aussi eu un effet inattendu sur d'autres pathologies.

Un médicament miracle ? Selon les dernières données de Sanofi, 60% des bébés français ont reçu le traitement Beyfortus cet hiver. Au total, 650.000 doses du médicament injectable ont été délivrées en France, six millions dans le monde. Si le Beyfortus, commercialisé depuis deux ans en France, a permis de réduire de 82% le risque d'hospitalisation pour bronchiolite, il a aussi eu un effet inattendu sur d'autres pathologies.

Le nombre d'otites réduit de moitié

Le Beyfortus a permis de réduire de moitié le nombre d'otites pour les bébés de moins de six mois, soit une diminution de 20% pour les moins d'un an. Cet effet sur les otites s'explique notamment parce que le virus respiratoire syncytiale (VRS), qui est responsable des bronchiolites, est aussi suspecté de jouer un rôle dans l'apparition d'une infection à l'oreille.

Éviter les otites chez les plus petits présente un avantage majeur puisque cela permet de diminuer la consommation d'antibiotique, explique l'infectiologue Robert Cohen. "Les otites entraînent l'utilisation d'antibiotiques assez marquée. Et on sait que les prescriptions d'antibiotiques suscitent plus de résistance, mais aussi jouent un rôle sur l'immunité de l'enfant et elles favorisent la survenue d'un certain nombre de maladies comme les allergies, l'asthme, les maladies auto-immunes, etc.", détaille-t-il.

Outre les otites, le Beyfortus pourrait aussi avoir un effet sur l'asthme des enfants. Une étude est actuellement menée et les premiers résultats seront connus l'année prochaine.