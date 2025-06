Bac 2025 : un sujet de physique-chimie trop difficile ? Une pétition recueille 13.000 signatures

Depuis le 17 juin 2025, une pétition adressée à l'Education nationale et aux rectorats circule sur la plateforme change.org. Elle demande une réévaluation du sujet de physique-chimie du baccalauréat général, jugé particulièrement difficile par de nombreux élèves de terminale. Près de 13.000 personnes ont déjà signés la pétition.

"Nous, lycéennes et lycéens de terminale ayant passé l’épreuve de physique-chimie du baccalauréat 2025 (jour 1), exprimons par la présente notre profonde incompréhension et notre déception face à la difficulté excessive du sujet, et notamment l’exercice 3, jugé hors programme par de nombreux enseignants." Une pétition a été déposée à l'encontre de l'Education nationale et des rectorats le 17 juin 2025 par des élèves à la suite de l'épreuve de physique-chimie. Elle compte actuellement près de 13.000 signatures sur change.org, afin d'obtenir une réévaluation du sujet.

Selon les étudiants, l'épreuve et plus particulièrement le troisième exercice demande des connaissances poussées de mathématiques qui n'auraient pas été abordées dans l'année, comme expliqué dans la pétition. "Un exercice 3 aux exigences mathématiques élevées, comportant des équations complexes et des concepts qui dépassaient largement ce qui a été abordé dans le programme officiel", peut-on lire.

"Comment des élèves de terminales peuvent s'en sortir !"

Certains parents de lycéens expriment également leur désarroi dans les commentaires, comme Delphine, mère de famille : "Les enseignants de son lycée ont clairement dit qu'ils n'ont jamais vu un sujet aussi difficile, que même des élèves de prépa ne pourraient pas réussir, alors comment des terminales peuvent s'en sortir !", fustige-t-elle.

Dans leur appel, les signataires réclament une réévaluation des critères de correction, une réponse officielle de l'Education nationale, ainsi que des mesures immédiates pour rétablir l'équité entre tous les candidats. Ils estiment que l'épreuve telle qu'elle ne reflète pas le travail accompli durant l'année scolaire ni les attentes pédagogiques fixées.

Une pression qui monte avant les résultats

Après les épreuves écrites, les élèves de la voie générale et technologique passeront leur grand oral entre le 23 juin et le 2 juillet. Quant aux résultats du bac, ils seront publiés le 4 juillet. En 2024, le taux de réussite atteignait les 91,2% tous profils confondus, avec 95,6% en voie générale.

Les candidats espèrent désormais que leur mobilisation sera entendue et que l'évaluation finale tiendra compte de la polémique suscitée par l'épreuve.