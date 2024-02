Autour de Saint-Nazaire, ces «nez bénévoles» qui traquent les mauvaises odeurs

Des nez qui traquent les mauvaises odeurs. Du côté de l'estuaire de Saint-Nazaire, l'association Air Pays de la Loire recrute une quinzaine de bénévoles pour détecter et analyser les odeurs pestilentielles émises par les entreprises locales. Il s'agit de personnes qui résident ou travaillent à Donges, Montoir-de-Bretagne, Paimboeuf ou Corsept. Pour cela, elles doivent suivre une formation de 32 heures. Europe 1 y a participé.

Face à Arnaud Vatinel se trouvent une quinzaine de personnes que le formateur au langage du nez invite à sentir deux petites languettes de papier. "Qu'est-ce que vous décrivez comme odeurs ?", demande-t-il. "Ça sent le pourri", "c'est un petit peu épicé", "c'est agréable, mais sans pouvoir le décrire plus que ça", "je ne sais pas comment le qualifier", répondent à tour de rôle les participants.

Réduire les odeurs

C'est justement pour réussir à qualifier ces fragrances que cette formation a été lancée en début d'année à destination de ces bénévoles habitant dans les communes du bassin industriel nazairien. Leur objectif : prévenir quand une odeur inhabituelle chatouille leurs narines. "Dans l'estuaire de la Loire, les nez vont apprendre à peu près une trentaine de notes différentes. Au lieu de dire 'ça pue à côté de chez moi', là, on peut dire 'ça sent le sulfurol, intensité 5'. Et nous après, on peut recroiser directement avec la direction des vents pour pouvoir réduire à la source les olfactions", explique Justine Ledoux, de l'agence Air Pays de la Loire.

"Mais il y a une différence entre une odeur et les polluants, une odeur qui est très très forte n'est pas forcément une source de pollution comme les polluants qu'on surveille dans nos stations de mesure. Mais elle peut être impactante dans la qualité de vie", reprend-elle. Les vigies olfactives sont recrutées pour une durée de deux ans.