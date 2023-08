«Je préfère ça à un musée classique» : à Saint-Nazaire, le succès du tourisme d'entreprise

REPORTAGE

La fameuse visite guidée, un incontournable de l'été. Ce jour-là, au micro du bus, Pablo prévient toutefois la cinquantaine de vacanciers. "Bonjour à tous. On va passer deux heures ensemble. Par contre, aujourd'hui, ce n'est pas une visite touristique comme les autres", annonce-t-il. En effet, ce n'est pas dans un musée que le groupe se rend, mais bien sur le site d'Airbus où sont assemblés les avions. Et ici, les règles sont strictes : pas question notamment de sortir son appareil photo.

"Ce n'est pas un safari"

"Pourquoi les photos sont interdites ? C'est d'abord pour conserver un certain secret industriel. On va vous demander d'éteindre tous les appareils durant toute la visite", détaille aux curieux le guide. Une visite qui se fait avec des écouteurs pour pouvoir bien entendre Pablo au milieu des fuselages. Sur le modèle A350, les salariés travaillent comme si de rien n'était.

"Ce n'est pas un safari. On essaie de faire la visite dans le respect de ne pas déranger les travailleurs et d'apporter encore une fois des connaissances. Et là, c'est vrai que l'aspect scientifique peut faire peur, mais nous, on essaie de rendre plus accessible possible, en période estivale, aux familles", explique Pablo.

Des familles qui semblent conquises, toutes générations confondues. "Je préfère ça à un musée classique. Cela diversifie un peu nos vacances, c'est plutôt intéressant de voir ce qui est à la pointe en France", note un visiteur. Et en France justement, 3.500 entreprises ouvrent ainsi leurs portes. En 2022, elles ont accueilli deux millions de visiteurs.