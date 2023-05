Automobile : pourquoi les batteries prochainement produites à Dunkerque sont-elles révolutionnaires ?

Des batteries révolutionnaires bientôt conçues sur le port de Dunkerque. Le groupe taïwanais Prologium fabriquera prochainement ces appareils, destinés aux voitures électriques, au sein d'une gigafactory. Un investissement de 5 milliards d'euros annoncé ce vendredi par Emmanuel Macron qui promet également la création de 3.000 emplois. Ces batteries d'un autre genre à l'allure d'une planche et ne mesurant qu'une vingtaine de centimètres de long ont tout de la prouesse technologique.

80% de charge en 12 minutes et une plus grande autonomie

Toute blanche, pas plus épaisse qu'un smartphone, elle ne contient par ailleurs aucun liquide et se compose de céramique. "Si on la coupe avec des ciseaux, il n'y a pas de liquide qui court et la batterie continue de fonctionner. Alors bien sûr, elle est amputée d'une partie de ces capacités, mais cette technologie-là a beaucoup de valeur, car c'est plus sûr. En cas d'accident par exemple, elle ne prend pas feu", ajoute-t-il.

Elle dure par ailleurs plus longtemps et présente une meilleure autonomie, assure ce responsable : "Nos batteries peuvent emmagasiner deux fois plus d'électricité. Un véhicule, qui parcourt 500 km, pourra aujourd'hui, avec cette technologie, parcourir 1.000 km sur une seule charge. On pourra charger nos batteries 80% en 12 minutes". Le constructeur allemand Mercedes-Benz est aujourd'hui le principal client de Prologium. Le début de la production est prévue à Dunkerque pour la fin de l'année 2026.